Поставщикам «Холидея» удается отбиться?

— На минувшей неделе суд апелляционной инстанции рассмотрел около 10 дел поставщиков компании «Холидей». Только по одному ответчик проиграл — он не ссылался на обычную хозяйственную деятельность и сам сказал об этом в суде. Остальные компании сейчас готовят выписки по расчетным счетам для исследования этого вопроса. Эти дела отложены ходатайством на 6 апреля, — сообщила InfoPro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей Наталья Пинигина.

По ее словам, сегодня, а также 11 и 17 марта апелляционный суд планирует рассмотреть еще несколько дел. Есть высокая вероятность, что большая часть из них также будет отложена на апрель

— Конкурсного управляющего обязали предоставить эти выписки, так как он не сделал этого в суде первой инстанции. Но уже очевидно, что апелляционный суд идет навстречу предпринимателям, значит, будет исследовать этот вопрос, — рассуждает Пинигина. — Более того, суд первой инстанции, понимая, что нужно исследовать документы на предмет обычной хозяйственной деятельности, тоже будет это делать, продолжая судебное заседание.

— Представитель конкурсного управляющего на минувшей неделе в суде сослался на то, что суд их неправильно понял, и они просто информировали суд о количестве таких дел. Многие понимают, что законом это не предусмотрено, — уверена Наталья Пинигина. — Я надеюсь, что это понял и сам управляющий. Если он не хочет причинить убытки всем кредиторам «Холидея» своими действиями. Поставщики ведь могут предъявить ему взыскания на уплаченные госпошлины, а также на возмещение услуг представителей. Это будут огромные убытки. Если он разумный человек, то ему проще отказаться от всех исков, которые предъявлялись к поставщикам в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Собеседник InfoPro54 подчеркнула: совместными усилиями на апелляции предпринимателям и экспертам удалось доказать, что складывать всех поставщиков в одну кучу нельзя и 1% нужно считать от сделки конкретного поставщика, а не от всех сделок поставщиков в совокупности.

По ее оценкам, доказать ведение обычной хозяйственной деятельности удастся минимум 80% поставщикам, которым сейчас управляющий предъявил иски о возврате средств за уже проданный ритейлером товар. Хотя многое в этом вопросе будет зависеть и от активности самих поставщиков в формировании доказательной базы. В этот список не попадут аффилированные с «Холидеем» компании, а также банки в части дополнительных платежей. Кредитным организациям придется доказывать, насколько соответствует обычной хозяйственной деятельности заемщика выплата займа сверх оговоренной в договоре об ежемесячных платежах сумме.

Напомним, общий объем задолженности «Холидея» перед всеми кредиторами составляет около 16 млрд рублей. Из них 80% приходятся на банки, 20% — на остальных кредиторов.

Ранее сообщалось, что в рамках дела «Холидея» будут оспорены около 1700 сделок. Сами поставщики заявляли, что требования, которые к ним предъявляются, очень значительны и могут привести к закрытию предприятий, увольнению персонала, а бюджет не получит налоги. Предприниматели предупреждали, что в некоторых компаниях при этом без работы останутся 200-400 человек. В ряде случаев такие поставщики являются градообразующими в небольших населенных пунктах. Для решения этого вопроса предприниматели из нескольких регионов объединились, а также обратились к представителям власти и правоохранительных структур в своих субъектах федерации, к полномочному представителю президента по Сибирскому федеральному округу и к президенту РФ. Поставщики и производителей заявляли, что не понимают, как в такой ситуации защищать свои интересы и не попасть в похожую ситуацию с другими ритейлерами.

Бюро по защите прав предпринимателей уже сформировало предложения по внесению изменений в федеральный закон о банкротстве. Сейчас они вынесены на обсуждение экспертного и предпринимательского сообщества. Предложения о внесении изменений в закон о страховании и торговле еще формируются.

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