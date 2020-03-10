«Самые страшные зарубы в бизнесе начинаются, когда возникают семейные ссоры»

― Если вы привлекаете в бизнес родственников, то здесь самая большая проблема не в том, что кто-то из них принимает управленческие решения. Все-таки случаи, когда такие решения привели компанию к краху, достаточно редки. Сложность возникает тогда, когда ты пытаешься разделить бизнес: что-то оформить на сына, на тещу и т.д. Самые страшные зарубы начинаются в тот момент, когда возникают семейные ссоры. Обычно это происходит во время развода. Причем не обязательно это будет спор между супругами, к нему могут подключиться и взрослые дети. Поэтому очень важно принять решение: на каких родственников что оформлять и нужно ли это оформлять именно на родственников.

Если есть цель развести бизнес на разных лиц: не хотите фигурировать лично (потому что взяли кредит, а с первым бизнесом по займам пролетели и остались должны 2 млн рублей — и сейчас пытаетесь начать новое дело), либо находитесь на госслужбе, где оформить бизнес на себя невозможно по законодательству. Такие ситуации бывают, и тогда можно оформлять бизнес на кого угодно. При этом вы можете быть уверены, что ваша семейная ссора не перерастет в войну в сфере бизнеса, это снимает вопросы со стороны налоговой, с точки зрения взаимозависимости при банкротных делах и т.д. Оформляются такие дела с помощью опционов, корпоративных договоров. В 2015 году в Гражданском кодексе РФ появилось много инструментов, позволяющих даже при оформлении бизнеса на кого-то другого на берегу урегулировать отношения в случае спора или ссоры.

Подготовлено по материалам выступления на февральском заседании «Клуба директоров»

Следующее заседание «Клуба Директоров» 26 марта 2020 года. Тема: «Личный бренд руководителя и бренд компании»

Фото предоставлено «Клубом Директоров»