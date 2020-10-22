Население Новосибирской области сокращается

За январь-июнь 2020 года естественная убыль населения Новосибирской области составила 5337 человек, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3383 человек). Об этом говорится в слайдах, которыми проиллюстрировал свой доклад на внеочередном заседании правительства Новосибирской области министр экономического развития Лев Решетников. При этом миграционный приток в регионе в 2020 году сократился до минимума — 162 человека, при 6058 в 2019 году.

Если в прошлом году население области выросло за 6 месяцев на 2675 человек, то по итогам первого полугодия 2020-го оно сократилось на 5175 человек.

Напомним, с марта в России были закрыты границы для иностранных граждан в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Они начали открываться с июля. По официальной статистике, на утро 21 октября в регионе от коронавируса скончались 542 человека.

Прогнозируется, что в регионе по итогам 2020 года среднегодовая численность населения должна составить 2798,8 тысячи человек (в 2019 году — 2795,8 тысячи).

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