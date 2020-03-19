Бердские маски начали продавать в киосках Роспечати

Тканевые маски бердского производства, которые помогут защитить жителей региона от вирусных инфекций, с сегодняшнего дня поступили в продажу ряда киосков Роспечати, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что маски можно приобрести в областном центре, а также в г. Бердске.

— Минпромторгом с бердским предприятием «Медсклад» достигнута договоренность о поставке производимых тканевых масок в киоски Роспечати. Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок. Маски способны обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. — На их продажу получено соответствующее разрешение, однако в аптеках они смогут продаваться после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Региональные власти оказывают всяческое содействие в скорейшем решении этого вопроса.

— Маски планируется реализовать в тех районах, где по нашей информации в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расшиться, — отметил он.

Министр отметил, что сегодня в продажу ряда киосков Роспечати поступили 2000 штук масок. Стоимость одной маски будет ориентировочно 10 рублей, в упаковках будет по пять штук.

В ближайшее время, по словам Андрея Гончарова, планируется реализация 2000-3000 таких масок еженедельно – в киосках Роспечати и в отделениях Почты России. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора производство и реализация масок будет увеличено.

Напомним, что новое производство тканевых масок широкого назначения на предприятии «Медсклад» в г. Бердске открыто 19 февраля – это первое в области подобное предприятие, организованное в связи с возросшей потребностью в продукции данного вида.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области