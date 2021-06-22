Монолитный или сотовый поликарбонат — какой лучше

Благодаря этому, владельцы дачных и приусадебных участков могут самостоятельно выбирать материалы для покрытия парников, ориентируясь на их свойства и характеристики.
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Чаще всего для обустройства тепличных и парниковых построек используется сотовый поликарбонат, обеспечивающий максимальный уровень теплосбережения. Проведя простой анализ и сравнение разных технических и эксплуатационных характеристик разных полимерных материалов, можно сделать правильный выбор покрытия для теплицы.
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Цельный или монолитный поликарбонат в отличие от сотового материала отличается повышенной практичностью и длительным сроком эксплуатации. К особенностям такого полимерного материала можно отнести следующие характеристики, определяющие его применение для других сфер и отказа от идей по обустройству тепличных сооружений:
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Его основным недостатком является низкий уровень светопропускной способности, что негативно влияет на поддержание внутри тепличного помещения определенной освещенности. Прочный и легкий сотовый поликарбонат полностью отвечает всем запросам домашних мастеров, легко поддается обработке и используется для обустройства теплиц с длительным сроком эксплуатации.
Фото с сайта Эко Теплица
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