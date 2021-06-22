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Монолитный или сотовый поликарбонат — какой лучше

  • 22/06/2021, 11:17
Применение современных технологий в процессе изготовления строительных материалов целевого назначения помогает усилить их эксплуатационные параметры.

Благодаря этому, владельцы дачных и приусадебных участков могут самостоятельно выбирать материалы для покрытия парников, ориентируясь на их свойства и характеристики.

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Правила выбора материала для покрытия тепличных построек

Чаще всего для обустройства тепличных и парниковых построек используется сотовый поликарбонат, обеспечивающий максимальный уровень теплосбережения. Проведя простой анализ и сравнение разных технических и эксплуатационных характеристик разных полимерных материалов, можно сделать правильный выбор покрытия для теплицы.

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Монолитный и сотовый полимер: лучший выбор для теплицы

 

Цельный или монолитный поликарбонат в отличие от сотового материала отличается повышенной практичностью и длительным сроком эксплуатации. К особенностям такого полимерного материала можно отнести следующие характеристики, определяющие его применение для других сфер и отказа от идей по обустройству тепличных сооружений:

  • повышенный вес. Достаточно прочный, но тяжелый материал редко используется для укрытия каркасных теплиц, он создает высокое статичное давление на опорную конструкцию, что приводит к ее повреждению и потере целостности;
  • повышенная стоимость. По сравнению с сотовым полимером, листы монолита стоят достаточно дорого, и при расчетах проекта по постройке теплицы придется выделить круглую сумму только на закупку укрывного материала;
  • сложность обработки. Без специальных инструментов и оборудования плотный и тяжелый материал сложно обработать в домашних условиях, не гибкие листы невозможно использовать для строительства арочных конструкций;
  • высокая теплопроводность. Структура ячеистого полимера предполагает наличие воздушной подушки между несколькими листами, что обеспечивает высокий уровень сохранения тепла, а монолитный полимер характеризуется повышенной теплоотдачей.

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Его основным недостатком является низкий уровень светопропускной способности, что негативно влияет на поддержание внутри тепличного помещения определенной освещенности. Прочный и легкий сотовый поликарбонат полностью отвечает всем запросам домашних мастеров, легко поддается обработке и используется для обустройства теплиц с длительным сроком эксплуатации.

Фото с сайта Эко Теплица

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