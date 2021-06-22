Топ-7 антижучков по продажам на Wildberries и OZON

Топовые модели антижучков, исходя из мнения покупателей Wildberries и OZON

Антижучок — это устройство, которое позволяет найти прослушивающее устройство.

Как найти прослушивающее устройство в помещении? Все чаще люди задают этот вопрос и стараются найти информацию об этом в Интернете.

Сейчас такие приборы встречаются достаточно часто.

В этой статье мы подробно расскажем, как сделать выбор антижучка и как обнаружить прослушку в помещении.

Остановимся подробнее на деталях и характеристиках:

Диапазон подавляемых частот.

Радиус на котором действует антижучок.

Как образом крепится к поверхностям.

Из какого материла изготовлен. Насколько прочный?

Работает от батарейки или от Сети. Сколько может проработать без подзарядки?

При какой максимально высокой и низкой температуре воздуха может работать.

Размеры и его масса.

Наличие подробной инструкции.

Отзывы покупателей и отзывы экспертов о данной модели.

Цена анижучка.

Итак, рассмотрим пять самых интересных моделей антижучков по мнению покупателей интернет площадки «Вайлдберриз». И ответим на вопрос как найти прослушивающее устройство в помещении?

1. Антижучок Hunter 007-EXPERT. Занимается поиском скрытых камер и микрофонов.

Прибор предназначен для обнаружения беспроводных жучков и скрытых камер. Имеет следующие функции:

Ищет любые типы камер, даже выключенные в данный момент.

Определяет их местоположение.

Ищет магнитные закладки.

Работает в достаточно широком диапазоне.

Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком. Вы можете выбрать.

Возможность отрегулировать чувствительность сканирования.

Работает автономно до десяти часов.

О чем говорят отзывы покупателей антижучка Hunter 007-EXPERT?

Покупатели высоко оценили данную модель. Чаще всего используют для сканирования гостиничных номеров, сауны и берут с собой на совещания.

2. Антижучок Hunter 007-BUSINESS. Поиск жучков, GPS-трекеров, магнитных закладок!

Профессиональный прибор с уникальными функциями:

Наушники идут в комплекте.

Корпус выполнен из прочного металла.

Показывает индикатор заряда батареи.

Ищет любые типы камер, даже выключенные в данный момент.

Работает в достаточно широком диапазоне.

Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком.

Можно регулировать чувствительность сканирования.

Работает без дополнительной зарядки до десяти часов.

Яркие светодиоды подсветки.

Как оценивают покупатели Антижучок Hunter 007-BUSINESS?

Покупатели поставили высокие оценки данному антижучку и отметили, что работает без сбоев и достаточно быстро обнаруживает все жучки и скрытые камеры. Крепкий металлический корпус.

3. Антижучок «Hunter 007-Intellect». Поиск жучков, скрытых камер, магнитных закладок!

Антижучок, который совмещает в себе функциональность трех устройств (поиск камер, поиск трекеров и жучков), имея при этом множество полезных характеристик:

Обнаруживает беспроводные устройства на частоте от 1 до 8000 МГц.

Ищет трекеры, даже если они выключены.

Издает сигнал при обнаружении жучка.

Есть встроенный дисплей.

Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком.

Можно регулировать чувствительность сканирования.

Работает без дополнительной зарядки до восьми часов.

Рекомендовали ли пользователи Антижучок «Hunter 007-Intellect»?

Пользователи пишут в отзывах, что прибор мгновенно находит жучок на совещании. Даже если кто-то включит его лишь во время разговора, жучок Вас немедленно оповестит. Надолго хватает зарядки и доступная цена.

4. Поисковый антижучок «Hunter T-8000». Для обнаружения скрытых микрофонов, видеокамер и GPG закладок слежения

Идеальный поисковик жучков со следующими свойствами:

Работает в широком диапазоне частот.

Можно регулировать чувствительность сканирования.

Работает без дополнительной зарядки до десяти часов.

Наличие магнитного детектора.

Занимается поиском CDMA-устройств.

Получил ли поисковый антижучок «Hunter T-8000» положительные отзывы?

Данная модель долго держит зарядку и идеальна, чтобы проверить помещение в командировке или перед совещанием, по мнению покупателей. Быстро обнаруживает трекеры.

5. Антижучок с детектором скрытых камер «Hunter Lux» (CC-309). Наличие дисплея, широкий диапазон обнаружения.

Отлично справляется с поиском всех видов скрытых камер и микрофонов. Имеет набор следующих характеристик:

Работает как антижучок и как обнаружитель камер.

Есть дисплей и подсветка.

Очень компактные размеры. Удобно брать с собой в путешествия и командировки.

Работает в достаточно широком диапазоне.

Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком. Вы можете выбрать.

Есть возможность отрегулировать чувствительность сканирования.

Долго работает автономно.

Обнаруживает беспроводные устройства.

Оценили ли пользователи функционал антижучка с детектором скрытых камер «Hunter Lux»?

Покупатели поставили только положительные оценки данной модели и написали в отзывах, что это недорогой прибор со всеми необходимыми качествами. Работает быстро и обнаруживает даже выключенные устройства!

Итак, мы рассмотрели самые популярные и востребованные модели антижучков, исходя из мнению пользователей. Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми описаниями моделей, сравнить цены. Обязательно обратите внимание на отзывы покупателей.

Информационная безопасность стоит наравне с физической. Желаем Вам самых удачных покупок!

Смотрите видео по настройке и демонстрации работы антитжучков https://www.podavitel.ru/antizhuchki-i-antiproslushka.php и все станет ясно и понятно.



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