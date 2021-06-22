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Топ-7 антижучков по продажам на Wildberries и OZON

  • 22/06/2021, 11:09
Топовые модели антижучков, исходя из мнения покупателей Wildberries

Топовые модели антижучков, исходя из мнения покупателей Wildberries и OZON

Антижучок — это устройство, которое позволяет найти прослушивающее устройство.

Как найти прослушивающее устройство в помещении? Все чаще люди задают этот вопрос и стараются найти информацию об этом в Интернете.

Сейчас такие приборы встречаются достаточно часто.

В этой статье мы подробно расскажем, как сделать выбор антижучка и как обнаружить прослушку в помещении.

Остановимся подробнее на деталях и характеристиках:

  • Диапазон подавляемых частот.
  • Радиус на котором действует антижучок.
  • Как образом крепится к поверхностям.
  • Из какого материла изготовлен. Насколько прочный?
  • Работает от батарейки или от Сети. Сколько может проработать без подзарядки?
  • При какой максимально высокой и низкой температуре воздуха может работать.
  • Размеры и его масса.
  • Наличие подробной инструкции.
  • Отзывы покупателей и отзывы экспертов о данной модели.
  • Цена анижучка.

Итак, рассмотрим пять самых интересных моделей антижучков по мнению покупателей интернет площадки «Вайлдберриз». И ответим на вопрос как найти прослушивающее устройство в помещении?

1. Антижучок Hunter 007-EXPERT. Занимается поиском скрытых камер и микрофонов.

Прибор предназначен для обнаружения беспроводных жучков и скрытых камер. Имеет следующие функции:

  • Ищет любые типы камер, даже выключенные в данный момент.
  • Определяет их местоположение.
  • Ищет магнитные закладки.
  • Работает в достаточно широком диапазоне.
  • Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком. Вы можете выбрать.
  • Возможность отрегулировать чувствительность сканирования.
  • Работает автономно до десяти часов.

О чем говорят отзывы покупателей антижучка Hunter 007-EXPERT?

Покупатели высоко оценили данную модель. Чаще всего используют для сканирования гостиничных номеров, сауны и берут с собой на совещания.

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2. Антижучок Hunter 007-BUSINESS. Поиск жучков, GPS-трекеров, магнитных закладок!

Профессиональный прибор с уникальными функциями:

  • Наушники идут в комплекте.
  • Корпус выполнен из прочного металла.
  • Показывает индикатор заряда батареи.
  • Ищет любые типы камер, даже выключенные в данный момент.
  • Работает в достаточно широком диапазоне.
  • Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком.
  • Можно регулировать чувствительность сканирования.
  • Работает без дополнительной зарядки до десяти часов.
  • Яркие светодиоды подсветки.

Как оценивают покупатели Антижучок Hunter 007-BUSINESS?

Покупатели поставили высокие оценки данному антижучку и отметили, что работает без сбоев и достаточно быстро обнаруживает все жучки и скрытые камеры. Крепкий металлический корпус.

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3. Антижучок «Hunter 007-Intellect». Поиск жучков, скрытых камер, магнитных закладок!

Антижучок, который совмещает в себе функциональность трех устройств (поиск камер, поиск трекеров и жучков), имея при этом множество полезных характеристик:

  • Обнаруживает беспроводные устройства на частоте от 1 до 8000 МГц.
  • Ищет трекеры, даже если они выключены.
  • Издает сигнал при обнаружении жучка.
  • Есть встроенный дисплей.
  • Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком.
  • Можно регулировать чувствительность сканирования.
  • Работает без дополнительной зарядки до восьми часов.

Рекомендовали ли пользователи Антижучок «Hunter 007-Intellect»?

Пользователи пишут в отзывах, что прибор мгновенно находит жучок на совещании. Даже если кто-то включит его лишь во время разговора, жучок Вас немедленно оповестит. Надолго хватает зарядки и доступная цена.

как обнаружить прослушку в помещении

4. Поисковый антижучок «Hunter T-8000». Для обнаружения скрытых микрофонов, видеокамер и GPG закладок слежения

Идеальный поисковик жучков со следующими свойствами:

  • Работает в широком диапазоне частот.
  • Можно регулировать чувствительность сканирования.
  • Работает без дополнительной зарядки до десяти часов.
  • Наличие магнитного детектора.
  • Занимается поиском CDMA-устройств.

Получил ли поисковый антижучок «Hunter T-8000» положительные отзывы?

Данная модель долго держит зарядку и идеальна, чтобы проверить помещение в командировке или перед совещанием, по мнению покупателей. Быстро обнаруживает трекеры.

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5. Антижучок с детектором скрытых камер «Hunter Lux» (CC-309). Наличие дисплея, широкий диапазон обнаружения.

Отлично справляется с поиском всех видов скрытых камер и микрофонов. Имеет набор следующих характеристик:

  • Работает как антижучок и как обнаружитель камер.
  • Есть дисплей и подсветка.
  • Очень компактные размеры. Удобно брать с собой в путешествия и командировки.
  • Работает в достаточно широком диапазоне.
  • Поиск ведется как беззвучно, так и со звуком. Вы можете выбрать.
  • Есть возможность отрегулировать чувствительность сканирования.
  • Долго работает автономно.
  • Обнаруживает беспроводные устройства.

Оценили ли пользователи функционал антижучка с детектором скрытых камер «Hunter Lux»?

Покупатели поставили только положительные оценки данной модели и написали в отзывах, что это недорогой прибор со всеми необходимыми качествами. Работает быстро и обнаруживает даже выключенные устройства!

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Итак, мы рассмотрели самые популярные и востребованные модели антижучков, исходя из мнению пользователей. Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми описаниями моделей, сравнить цены. Обязательно обратите внимание на отзывы покупателей.

Информационная безопасность стоит наравне с физической. Желаем Вам самых удачных покупок!

Смотрите видео по настройке и демонстрации работы антитжучков https://www.podavitel.ru/antizhuchki-i-antiproslushka.php и все станет ясно и понятно.


Комплектация и подготовка к работе антижучка с подавителем «Hunter Профессионал-3»


Комплектация антижучка «Hunter T-8000» 3. Подготовка к работе антижучка «Hunter T-8000»

Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : интернет-магазин


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