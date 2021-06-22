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ТАСС традиционно поддержит номинацию для будущих журналистов

  • 22/06/2021, 12:22
Специальный приз информационного агентства России ТАСС получат победители номинации «ПРОба пера» шестнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Сибирский региональный информационный центр агентства («ТАСС-Сибирь») наградит начинающих авторов сертификатом на обучение в Академии новостей ТАСС.

Новости компаний«ТАСС-Сибирь» на протяжении многих лет выступает информационным партнером конкурса. В 2019 году агентство приняло решение поддержать номинацию для студентов факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа и учредило спецприз. Лауреаты премии получают уникальную возможность повысить свои журналистские навыки в Академии новостей ТАСС – образовательном центре, созданном на базе информагентства. Учебные программы академии разрабатываются специально для сотрудников PR и пресс-служб, редакторов, контент-менеджеров и журналистов с учетом актуальных трендов медиаотрасли.

«Поиск и поддержка молодых талантливых авторов – один из приоритетов в работе ТАСС, и наше сотрудничество с конкурсом «Сибирь.ПРО» играет важную роль в решении этой стратегической задачи. «Богатство России будет прирастать Сибирью» – сегодня эти слова Ломоносова в полной мере можно отнести и к интеллектуальному потенциалу региона. Из года в год мы видим, как динамично развивается журналистика в СФО, растет качество поданных на конкурс работ. Сегодня наши коллеги нередко уже сами задают тренды в медиаиндустрии. Для нас поддержка номинации – это отличная возможность выявить будущих «акул пера», а для призеров конкурса – шанс перенять опыт ведущих профессионалов отрасли, пройдя обучение в Академии новостей ТАСС», – сказала директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина.

Сегодня подписчикам агентства доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тысячи сообщений и более 500 фотографий и видеосюжетов от корреспондентов в России и за рубежом, формируя целостную и объективную картину событий. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.

В шестнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» в жюри проекта агентство представит руководитель регионального информационного центра Динара Хисматулина. Оценка работ сибирских журналистов будет проводиться в 16 номинациях, а именно: «Экономика», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОдвижение территорий», «ПРОфессия железнодорожник».

Финальные мероприятия и награждение победителей главного журналистского соревнования Сибири традиционно пройдут в рамках «Сибирской медиа-недели» осенью 2021 года.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Проект посвящён ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиаиндустрии.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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