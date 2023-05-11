«Монотек строй» получила госзаказ еще на два этапа строительства кампуса НГУ

На торгах определен подрядчик, который займётся вторым и третьим этапами строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Конкурс выиграла московская компания ООО «Монотек строй», следует из информация на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе было подано две заявки. «Монотек Строй» выиграл, предложив — 5,163 млрд рублей. Второй участник предлагал выполнить работы за начальную (максимальную) цену — 5,169 млрд рублей. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Стоит отметить, что «Монотек Строй» был победителем первого этапа (строительство поточных аудиторий) стриотельства кампуса.

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра НГУ (НИЦ НГУ). Общая площадь здания составит более 11 тысяч кв. метров. Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Мощность — 180 сотрудников в смену.

Третий этап — строительство учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (УНЦ НГУ). Общая площадь здания — более 12,5 тыс кв. метров. Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Общая численность студентов — 700 чел.

Общая площадь благоустройства для корпусов НИЦ НГУ и УНЦ НГУ — 14,8 тысяч кв. метров. Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

Напомним, первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд. Генеральный проектировщик — ООО «Спектрум-холдинг».

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «Монотек Строй» зарегистрировано в Москве. Директором компании является Тимур Абдурахманов, учредителями — ООО «Аметист» и турецкая компания «Текникон Япы Аноним Ширкети».

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор проконтролировал ход строительства кампуса мирового уровня НГУ.