Рекламодателям

«Монотек строй» получила госзаказ еще на два этапа строительства кампуса НГУ

  • 11/05/2023, 09:51
Автор:
строительство кампуса НГУ
На участие в конкурсе было подано всего две заявки.

На торгах определен подрядчик, который займётся вторым и третьим этапами строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета. Конкурс выиграла московская компания ООО «Монотек строй», следует из информация на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе было подано две заявки. «Монотек Строй» выиграл, предложив — 5,163 млрд рублей. Второй участник предлагал выполнить работы за начальную (максимальную) цену — 5,169 млрд рублей. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Стоит отметить, что «Монотек Строй» был победителем первого этапа (строительство поточных аудиторий) стриотельства кампуса.

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра НГУ (НИЦ НГУ). Общая площадь здания составит более 11 тысяч кв. метров. Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Мощность — 180 сотрудников в смену.

Третий этап  — строительство учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (УНЦ НГУ). Общая площадь здания — более 12,5 тыс кв. метров.  Этажность — 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Общая численность студентов — 700 чел.

Общая площадь благоустройства для корпусов НИЦ НГУ и УНЦ НГУ — 14,8 тысяч кв. метров. Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году.

Напомним, первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд. Генеральный проектировщик — ООО «Спектрум-холдинг».

Согласно данным «Контур.Фокус», ООО «Монотек Строй» зарегистрировано в Москве. Директором компании является Тимур Абдурахманов, учредителями — ООО «Аметист» и турецкая компания «Текникон Япы Аноним Ширкети».

 

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор проконтролировал ход строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Фото с сайта министерства образования Новосибирской области

785

Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство минобрнауки России кампус мирового уровня НГУ аукцион


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
туризм в Сибири

Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

В прошедшем сезоне турпоток в топовые локации вырос на 11%.
Читать статью >>
Русфонд

Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

Необходимо собрать — 231 132 рубля.
Читать статью >>
Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

На сегодняшний день, ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше 10%.
Читать статью >>
ремонт дорог

У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

Если контракты по областной дорожной программе не будут отторгованы до конца мая.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

11/05/2023, 14:05

Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

11/05/2023, 12:31

За уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного

11/05/2023, 11:53

Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году

11/05/2023, 10:23
Популярное

Рак почек — первые симптомы

11/05/2023, 11:29

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38
Новости компаний

МТС ускорила мобильный интернет в пригородах Новосибирска

11/05/2023, 11:08

Более 2,6 млн рублей ущерба от махинаций со счетчиком возместил АО «РЭС» недобросовестный предприниматель

11/05/2023, 10:48

Сбер приглашает новосибирцев на субботник

10/05/2023, 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска