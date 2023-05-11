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В Новосибирской области назначены новые судьи

  • 11/05/2023, 10:16
Автор:
новые судьи в Новосибирской области
Назначения получили шесть судий.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Новосибирской области. Соответствующий документ опубликован 10 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, президент назначил на шестилетний срок полномочий председателем Новосибирского гарнизонного военного суда Валерия Митрофанова.

Также президент назначил судьей Новосибирского областного суда Наталью Васильеву, судьей Ленинского районного суда Новосибирска Евгению Герман, судьями Первомайского районного суда Новосибирска Тамару Андриенко и Сергея Павленко, судьей Центрального районного суда Наталью Латыпову.

 

Ранее редакция сообщала о том, что комитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя.

Фото: kremlin.ru

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : новые судьи в Новосибирской области


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