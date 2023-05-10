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На господдержку капитального ремонта многоэтажек в этом году заложили 0,5 млрд рублей

  • 10/05/2023, 18:10
Автор:
капитальный ремонт жилья
Принцип распределения этих субсидий между домами пока не утвержден. Депутаты опасаются, что здесь может появиться коррупционная составляющая.

Новосибирская область получает новые полномочия в части проведения ремонтных работ в многоквартирных жилых домах. Соответствующие поправки в региональное законодательство в целях его приведения в соответствие с федеральным глава областного министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов представил депутатам заксобрания.

Согласно данным поправкам региональная власть получает следующие полномочия:

  • установление порядка использования на возвратной основе средств фонда капремонта одних многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта общего имущества в других домах;
  • определение услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут оплачиваться из средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса;
  • определение порядка приемки выполненных работ по капитальному ремонту.

Остальные изменения:

  • меняются требования в части изменения зачета средств, израсходованных на работы по капремонту, при наличии у подрядной организации, проводившей ремонт, допуска СРО;
  • меняются сроки ежегодного приема заявок с 1 марта на 1 мая, что позволит собственникам обеспечить своевременное предоставление полного комплекта документов на меры государственной поддержки;
  • меняются меры поддержки из областного бюджета в части сокращения невостребованных направлений субсидирования и дополнения норм законодательства актуальными направлениями финансовой поддержки. Возмещение части расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых оплаченный размер взноса на капремонт не позволит обеспечить возврат произведенных заимствований со счетов других домов.

Речь идет об окупаемости тех или иных объектов по конкретному дому сколько дом собрал и соберет, говорит Денис Архипов. Только эта сумма будет направлена на данный дом по капитальному ремонту. Этим же законопроектом добавляется мера господдержки из областного бюджета на субсидирование программы капремонта. И новая мера господдержки предусмотрена в том числе на субсидирование таких домов. Если у них недостаточно средств на проведение ремонта, мы теперь имеем право, если будет принят данный законопроект, направлять средства бюджета на субсидирование.

В этом году размер господдержки по капремонту составит около 500 млн рублей.

В свою очередь депутаты отметили несколько узких мест. Во-первых, это дома со спорным статусом де-юре еще не ветхие, но по факту изношенные в значительной степени.

По городу много двухэтажных домов, у которых степень износа близка к критической, говорит зампредседателя комитета, основатель ГК «Поляков» Илья Поляков. Эти дома попадают в КРТ, тем не менее деньги на их ремонт выделяются и их ремонтируют. Это, во-первых, неправильное расходование средств, во-вторых, удорожание работ по их сносу. Надо смотреть хотя бы на 3 года, потому что в фонде и так денег не хватает. Давайте подумаем, как это делать, потому что бездарно тратятся деньги. Могу таких домов десятки показать.

Как поясняет министр, в настоящее время законодательные нормы не позволяют исключать подобные дома из программы до тех пор, пока они не будут признаны аварийными. Надежда на изменение в законодательстве федерального уровня.

Мы очень ограничены в том, чтобы двигать сроки, говорит Архипов. Даже если дом находится в КРТ. Единственное, на что мы сейчас рассчитываем: в Госдуме прошел первое чтение закон, который позволит регионам менять сроки видов проведения работ в зависимости от техсостояния. Тогда мы не будем тратить лишний раз средства.

Вторым вопросом, обозначенным депутатами в ходе обсуждения, стал порядок принятия решения: какому дому сколько средств господдержки выделить.

Одному дому нужен 1 млн, а другому 100 тысяч, приводит пример председатель комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский. Здесь не должно быть коррупционной составляющей, а то одному дому на халяву субсидию дадим в 10 млн, а он закончен.

О порядке принятия решения говорит и зампредседателя комитета, гендиректор ООО КПД «Газстрой» Евгений Покровский.

Мы проходим экспертизу любого проекта, напоминает депутат. На основании чего субсидия будет распределяться? Если на основе экспертной комиссии, то да, тогда рассматриваем. А то порой муниципалитеты понапишут такое, что ахнешь.

Данный порядок, по словам Архипова, еще предстоит прописать соответствующим нормативным актом. При этом министр заверил депутатов, что он будет максимально прозрачным.

 

Ранее редакция сообщала, во сколько в Новосибирске обойдется капремонт теплокамер.

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : правительство Новосибирской области капитальный ремонт Илья Полякв Заксобрание Новосибирской области Евгений Покровский Дмитрий Козловский Денис Архипов господдержка капремонта


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