На господдержку капитального ремонта многоэтажек в этом году заложили 0,5 млрд рублей

Новосибирская область получает новые полномочия в части проведения ремонтных работ в многоквартирных жилых домах. Соответствующие поправки в региональное законодательство в целях его приведения в соответствие с федеральным глава областного министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов представил депутатам заксобрания.

Согласно данным поправкам региональная власть получает следующие полномочия:

установление порядка использования на возвратной основе средств фонда капремонта одних многоквартирных домов для финансирования капитального ремонта общего имущества в других домах;

определение услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут оплачиваться из средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса;

определение порядка приемки выполненных работ по капитальному ремонту.

Остальные изменения:

меняются требования в части изменения зачета средств, израсходованных на работы по капремонту, при наличии у подрядной организации, проводившей ремонт, допуска СРО;

меняются сроки ежегодного приема заявок с 1 марта на 1 мая, что позволит собственникам обеспечить своевременное предоставление полного комплекта документов на меры государственной поддержки;

меняются меры поддержки из областного бюджета в части сокращения невостребованных направлений субсидирования и дополнения норм законодательства актуальными направлениями финансовой поддержки. Возмещение части расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых оплаченный размер взноса на капремонт не позволит обеспечить возврат произведенных заимствований со счетов других домов.

— Речь идет об окупаемости тех или иных объектов по конкретному дому — сколько дом собрал и соберет, — говорит Денис Архипов. — Только эта сумма будет направлена на данный дом по капитальному ремонту. Этим же законопроектом добавляется мера господдержки из областного бюджета на субсидирование программы капремонта. И новая мера господдержки предусмотрена в том числе на субсидирование таких домов. Если у них недостаточно средств на проведение ремонта, мы теперь имеем право, если будет принят данный законопроект, направлять средства бюджета на субсидирование.

В этом году размер господдержки по капремонту составит около 500 млн рублей.

В свою очередь депутаты отметили несколько узких мест. Во-первых, это дома со спорным статусом — де-юре еще не ветхие, но по факту изношенные в значительной степени.

— По городу много двухэтажных домов, у которых степень износа близка к критической, — говорит зампредседателя комитета, основатель ГК «Поляков» Илья Поляков. — Эти дома попадают в КРТ, тем не менее деньги на их ремонт выделяются и их ремонтируют. Это, во-первых, неправильное расходование средств, во-вторых, удорожание работ по их сносу. Надо смотреть хотя бы на 3 года, потому что в фонде и так денег не хватает. Давайте подумаем, как это делать, потому что бездарно тратятся деньги. Могу таких домов десятки показать.

Как поясняет министр, в настоящее время законодательные нормы не позволяют исключать подобные дома из программы до тех пор, пока они не будут признаны аварийными. Надежда на изменение в законодательстве федерального уровня.

— Мы очень ограничены в том, чтобы двигать сроки, — говорит Архипов. — Даже если дом находится в КРТ. Единственное, на что мы сейчас рассчитываем: в Госдуме прошел первое чтение закон, который позволит регионам менять сроки видов проведения работ в зависимости от техсостояния. Тогда мы не будем тратить лишний раз средства.

Вторым вопросом, обозначенным депутатами в ходе обсуждения, стал порядок принятия решения: какому дому сколько средств господдержки выделить.

— Одному дому нужен 1 млн, а другому — 100 тысяч, — приводит пример председатель комиссии по наказам избирателей Дмитрий Козловский. — Здесь не должно быть коррупционной составляющей, а то одному дому на халяву субсидию дадим в 10 млн, а он закончен.

О порядке принятия решения говорит и зампредседателя комитета, гендиректор ООО КПД «Газстрой» Евгений Покровский.

— Мы проходим экспертизу любого проекта, — напоминает депутат. — На основании чего субсидия будет распределяться? Если на основе экспертной комиссии, то да, тогда рассматриваем. А то порой муниципалитеты понапишут такое, что ахнешь.

Данный порядок, по словам Архипова, еще предстоит прописать соответствующим нормативным актом. При этом министр заверил депутатов, что он будет максимально прозрачным.

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