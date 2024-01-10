Мороз до -32 градусов придет в Новосибирскую область

Холодный фронт надвигается в Новосибирскую область. Завтра, 11 января, температура может опуститься до -24 градусов. Об этом предупредили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Ночь в четверг, 11 января, температура может опустится до -24 градуса. Днем синоптики прогнозируют -17 градуса. Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17-22 м/с местами порывы 25-30. Местами будут метели.

В пятницу, 12 января, ночью похолодает до -21, местами температура опустится до -32 градусов. Днем температура чуть повысится и будет -17 градуса. В этот день будет небольшой снег. Скорость ветра ― 4-9 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области.