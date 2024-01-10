Один на 150 тысяч: жители Плющихинского жилмассива просят новосибирское МВД клонировать участкового

Жители жилмассива «Плющихинский» обратились к главе ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой укомплектовать микрорайон участковыми уполномоченными для защиты от преступников и наведения порядка.

На такой шаг «плющихинцев» подтолкнула криминогенная обстановка в их микрорайоне. По их словам, здесь динамично растет количество и тяжесть преступлений и правонарушений, в том числе с участием детей и подростков. Частым явлением на «Плющихе» стали ограбления, вымогательства, массовые избиения, распространение наркотиков.

Сибиряки приводят в пример одно из недавних преступлений на жилмассиве, произошедшее в первых числа нового года. Тогда группа неизвестных напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения, похитили телефон и скрылись.

Так же авторы письма отмечают, что участились случаи обстреливания автомобилей из пневматического оружия.

О расстрелах автомобилей жителей «Плющихи» стало известно еще в конце 2023 года. Хозяева пострадавших транспортных средств писали об этом в соцсетях. В конце декабря жительница микрорайона оставила свой автомобиль между домом на улице Татьяны Снежиной, 21 и СНТ «Ветеран» примерно в 14:00. Через час женщина вернулась и увидела вмятину от пули, а также спущенное колесо и разбитое стекло.

— Из полиции позвонили, сказали, что приехать не смогут, потому что машина одна и она на преступлении, — написала хозяйка изуродованного автомобиля в соцсетях.

Еще один случай произошел в начале января 2024 года. Жительница микрорайона оставила свою машину на ночь припаркованной у дома 29 по улице Татьяны Снежиной. Утром женщина обнаружила, что переднее стекло разбито, заднее и стекло багажника в дырах от пуль.

Инциденты с расстрелами автомобилей в микрорайоне не единичны.

— Все эти случаи вызывают у жителей нашего микрорайона большую тревогу и страх за наших детей, за себя и родных, знакомых, живущих в нашем микрорайоне. Любой из нас может попасться под «горячую» руку или «шальную» пулю хулиганов и бандитов, которые чувствуют свою безнаказанность и становятся жестче в своих действиях, — говорится в письме генерал-лейтенанту полиции Андрею Кулькову.

Новосибирцы отметили в своем обращении, что на весь Плющихинский назначен следить за порядком один участковый, который с таким количеством происшествий чисто физически не справляется.

— На двух жилмассивах: «Плющихинский» и «Восточный» опорных пунктов полиции и участковых уполномоченных полиции нарушает п. 2 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», согласно которому полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. Не может один участковый уполномоченный полиции незамедлительно и оперативно реагировать на обращения 150 тысяч человек, а ведь очень часто любое промедление может привести к смерти человека, — подчеркивают жители микрорайона.

Жители Плющихинского просят главу регионального УМВД решить вопрос с организаций в микрорайоне опорных пунктов полиции.

— Так же просим укомплектовать необходимым количеством сотрудников, разных направлений, обеспечить их транспортными средствами для оперативного реагирования, рассмотреть вопрос о суточных дежурствах, — добавили авторы письма.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска пассажиры жестоко избили таксиста и уехали на его машине.