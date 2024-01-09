Метели с мокрым снегом, мороз и гололед: штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области

Переменчивая погода снова ожидает жителей Новосибирской области — в регионе объявлено штормовое предупреждение.
— Во второй половине дня 10 января и сутки 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица, — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.
По данным синоптиков, в ночь на 10 января столбик термометра опустится до -24 градусов. Днем 11 января температура воздуха повысится до -15, а ночью похолодает до -26 градусов. В пятницу, 12 января, в регионе возможно похолодание до -32 градусов ночью и -22 градусов днем.
Морозы будут сопровождать гололед, мокрый снег, метели и порывы ветра до 30 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает о возможных обрывах линий связи и ЛЭП, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, нарушения работы транспорта и увеличении числа ДТП.
Ранее редакция сообщала о введении ограничения движения пассажирского и грузового транспорта на федеральной трассе «Иртыш» в Новосибирской области.
Фото: freepik.com-teksomolika
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