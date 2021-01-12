Морозная погода задержится в Новосибирске до пятницы

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 13 по 15 января на территории города Новосибирска сохраняется морозная погода с минимальными температурными значениями в ночное время до -33°С, в дневные часы до -31°С, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

13 января: температура ночью -27..-29°С, местами до -32°С, днем -24..-26°С с понижением в течение дня до -31°С, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Без осадков. На дорогах гололедица.

14 января: температура ночью -31..-33°С с небольшим повышением к утру, днем -23..-25°С, ветер северо-западный с переходом в западный 3-8 м/с. Ночью без осадков, днем небольшой снег.

15 января: температура ночью -27..-29°С, днем -21..-23°С, ветер западный 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos