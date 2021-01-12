Названы лидеры по вводу жилья в Новосибирской области в 2020 году

Опубликован предварительный топ застройщиков по объемам ввода жилья в 2020 году. Рейтинг размещен на портале Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Первое место в рейтинге в Новосибирской области заняла СК «ВИРА-Строй» — в 2020 году девелопер ввел 65 972 кв. м жилья, что на 24,3 тыс. кв метров больше, чем в 2019 году (8 многоквартирных домов в 4 ЖК). В рейтинге ЕРЗ застройщик прибавил три позиции по сравнению с прошлым годом и получил оценку 3,5 баллов по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. Компания занимает 55 место в общероссийском рейтинге.

Второе место по Новосибирской области и 91 по России у ГК «Стрижи». В минувшем году компания сдала в эксплуатацию 63,6 тыс. кв. м жилья (8 многоквартирных домов в 3 ЖК). В российском рейтинге «Стрижи» поднялись сразу на 6 позиций. Оценка ЕРЗ по соблюдению декларируемого срока ввода жилья — 5 баллов.

На третьем месте в региональном рейтинге и на 98 среди всех российских застройщиков — ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ». В 2020 году портфель введенного жилья пополнился на 60,5 тыс кв. м (9 домов в одном жилом комплексе). Компания поднялась в общероссийском рейтинге сразу на 14 позиций. Оценка ЕРЗ по соблюдению декларируемого срока ввода жилья — 5 баллов.

Далее идут строительные компании ООО «Энергомонтаж» и ПСК «Сибирь». Они находятся на четвертом и пятом местах в региональном рейтинге и 116 и 126 местах — в российском рейтинге застройщиков. При этом, «Энергомонтаж» «потерял» один балл по сравнению с прошлым годом, а ПСК «Сибирь» поднялась на 24 строчки по сравнению с прошлогодним рейтингом. В 2020 году «Энергомонтаж» ввел в эксплуатацию почти 52,1 тыс кв метров (3 дома в 2 ЖК), на счету ПСК «Сибирь» — более 48,8 тыс кв метров жилья (5 домов в трех ЖК).

Также в десятку вошли ООО СК «СибирьИнвест» с объемом текущего строительства — 38,8 тыс. кв метров, ГК «Строитель» — 37,3 тыс. кв метров, ООО «Краснообск.Монтажспецстрой» — 33 тыс. кв. метров, ГК «ДИСКУС» — 32 тыс. кв метров и ГК «ПСФ» — 30 тыс кв метров.

Всего по данным ЕРЗ в Новосибирской области числятся 54 застройщика.

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