Работникам «Горводоканала» вынесен приговор за мошенничество

По информации Центрального районного суда Новосибирска, к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на сроки 2 года и 8 месяцев и на 3 года соответственно судьей Оксаной Ефремовой приговорены двое теперь уже бывших сотрудников МУП «Горводоканал» Алексей Теплых и Валентин Клычников, осужденные за мошенничество. Уголовное дело в отношении них было передано в суд в сентябре 2019 года.

Как следует из материалов дела и как сообщалось ранее, вопреки требованиям контракта, заключенного в 2017 году и предусматривающего прокладку новых труб на территории Ленинского района Новосибирска, подсудимые использовали трубы и строительные материалы, уже бывшие в употреблении и не соответствующие контрактным нормам.

— Теплых получил за это около 200 тысяч рублей, Клычников — 100 тысяч рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Центрального района Ксению Короед. — Общий ущерб составил 30 млн рублей.

В рамках этого дела также осужден представитель компании-подрядчика — ООО «Стройальянс». Как уже сообщалось ранее, представитель подрядчика заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, для поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал». Таким образом, по версии прокуратуры Новосибирской области, представитель компании обеспечил заключение с предприятием муниципальных контрактов по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн рублей. Однако, как заявляли в прокуратуре, преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов. Подозреваемый, дело которого рассматривал суд Железнодорожного района, признал вину и в настоящее время уже вышел на свободу.

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