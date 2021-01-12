Работникам «Горводоканала» вынесен приговор за мошенничество

По информации Центрального районного суда Новосибирска, к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на сроки 2 года и 8 месяцев и на 3 года соответственно судьей Оксаной Ефремовой приговорены двое теперь уже бывших сотрудников МУП «Горводоканал» Алексей Теплых и Валентин Клычников, осужденные за мошенничество. Уголовное дело в отношении них было передано в суд в сентябре 2019 года.
Как следует из материалов дела и как сообщалось ранее, вопреки требованиям контракта, заключенного в 2017 году и предусматривающего прокладку новых труб на территории Ленинского района Новосибирска, подсудимые использовали трубы и строительные материалы, уже бывшие в употреблении и не соответствующие контрактным нормам.
— Теплых получил за это около 200 тысяч рублей, Клычников — 100 тысяч рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Центрального района Ксению Короед. — Общий ущерб составил 30 млн рублей.
Фото: pixabay.com, автор- Alexas_Fotos
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