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Морские контейнеры: вместительность и распространенные типы тары

  • 20/09/2019, 11:22
Контейнер – популярный тип крупногабаритной тары для перевозок. Он может использоваться для хранения грузов.

Металлические боксы оснащены дверцами для удобства погрузочно-разгрузочных работ. Рассчитаны они на многоразовое применение. После завершения допустимого в транспортной логистике срока эксплуатации контейнеры не отправляются на утилизацию. Их переделывают под бытовки, хозяйственные сооружения, мобильные торговые конструкции и т. д.

Грузоподъемность морских контейнеров

Компания «Контейнер-Логистик» занимается продажей контейнеров всех видов в Новосибирске. Наиболее востребованы среди них универсальные модели. Они представлены тремя самыми ходовыми вариантами по грузоподъемности: на 20, 40 или 45 футов. Первые предназначены для перевозки компактных грузов: автозапчастей, мелкой бытовой техники, строительных инструментов.

Для тяжеловесных и массивных товаров рекомендуются 40-футовые контейнеры. Их применяют для транспортировки промышленного оборудования, крупных партий продовольственных продуктов. Такая тара подходит для доставки мебели.
От первых двух модификаций 45-футовые боксы отличаются увеличенной высотой. В них перевозят спецтехнику, авто, оборудование крупных габаритов и нестандартных размеров.

Популярные типы многоразовой тары

Купить морские контейнеры в Новосибирске можно разных конфигураций. Помимо стандартных, в логистике используются модели:

  • Open Top;
  • Pallet Wide;
  • Flat Rack.

Контейнеры первого типа отличаются открытым верхом. Они необходимы для грузов, нуждающихся в вертикальной загрузке или имеющих размеры, превышающие высоту тары. В их комплектацию могут входить брезентовые «крыши», обеспечивающие защиту от пыли, ветра, осадков и мусора в пути. Вместительность боксов может составлять 20 или 40 футов.

Контейнеры Pallet Wide предназначены для транспортировки грузов на паллетах. Для установки поддонов тара имеет тщательно рассчитанные габариты и комплектуется специальными креплениями. Модификации Flat Rack представлены в виде платформ. В их конструкции есть торцевые стены, но отсутствуют жесткие боковые стенки. Предназначены контейнеры для перевозки длинномерных грузов.

Существуют и другие виды тары. Так, стандартные варианты могут оснащаться рефрижераторными установками для поддержания определенного температурного режима и влажности воздуха. Они используются для продуктов питания, лекарственных препаратов, предметов искусства и пр. Под сыпучие грузы предлагаются полностью герметичные емкости. Для загрузки в них на крыше предусмотрены люки.

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