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Спрос на предзаказы новых iPhone вырос в Сибири на 60%

При этом, iPhone 11 показывает рост на 210% по сравнению с iPhone XR.
  • 20/09/2019, 11:23
Спрос на предзаказы новых iPhone вырос в Сибири на 60%

Накануне старта продаж компания «Связной» подвела итоги предзаказов новых смартфонов Apple – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы привыкли к тому, что спрос на новые iPhone бьет рекорды моделей прошлых лет, вот и сейчас ситуация не изменилась. По итогам 18-19 сентября объем предзаказов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max увеличился на 60% по сравнению с прошлогодними показателями iPhone Xs и iPhone Xs Max. В свою очередь, iPhone 11 показывает рост на 210% по сравнению с iPhone XR, – прокомментировал управляющий западно-сибирским и дальневосточным филиалами компании «Связной» Сергей Шляхтич.

В пресс-службе отметили, что по итогам предзаказов 49% клиентов «Связного» резервируют версию iPhone 11 на 128ГБ, в то время как конфигурациям на 64ГБ и 256ГБ предпочтение отдается в 46% и 5% случаев соответственно. Традиционно, самым популярным цветом является «черный», также востребованы «белый» и новый «зеленый». Что касается Pro-версий гаджетов, лидирует версия на 256ГБ: объем предзаказов iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно с таким количеством памяти составил 61% от общего числа заявок, на модели с 64ГБ и 512 ГБ приходится 32% и 7%.  Наиболее популярные цвета корпуса – новый «темно-зеленый» и классический «серый космос».

Смартфоны Apple iPhone 11 поступят в продажу сразу в шести цветах корпуса: к традиционным для Apple «черному», «белому» и «красному» добавились «желтый», «фиолетовый» и «зеленый». Стоимость гаджета в «Связном» и Cstore начинается от 59 990 рублей. Устройства Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max представлены в четырех цветовых решениях: помимо имеющихся цветов «серый космос», «серебристый» и «золотой» появился новый «темно-зеленый». Цена iPhone 11 Pro в «Связном» и Cstore составит от 89 990 рублей, iPhone 11 Pro Max – от 99 990 рублей.

Фото: с сайта svyaznoy.ru

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