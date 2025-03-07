Мошенники повысили свою активность перед 8 Марта

С приближением 8 марта ВТБ отмечает рост числа мошеннических действий. Преступники прибегают к комплексным схемам, сочетающим социальную инженерию и фишинг, эксплуатируя праздничную тематику. В ход идут лживые предложения знакомств, вредоносные открытки и сообщения о скидках.

Наиболее распространены следующие виды мошенничества:

Фальшивые знакомства. Аферист создает поддельный профиль с привлекательной фотографией и вымышленной информацией. Завязывает общение, завоевывает доверие, а затем выдумывает причины для просьбы о финансовой помощи. «Доставка цветов». Потенциальной жертве сообщают о якобы заказанной доставке цветов и просят назвать адрес и код из СМС, который на самом деле является кодом для доступа к личному кабинету банка или портала Госуслуги. Вредоносные открытки. Открытие файла приводит к заражению устройства, позволяя злоумышленникам получить контроль над смартфоном. Фишинговые письма с «подарками». Ссылки ведут на поддельные страницы, где просят ввести личные и платежные данные для получения фальшивого промокода.

— Подобные мошеннические схемы действуют круглогодично, однако, пик их активности приходится на праздничные дни, когда граждане особенно доверчивы к заманчивым предложениям, связанным с подарками. Жертвами злоумышленников могут стать как женщины, так и мужчины, причем последних часто обманывают в процессе выбора подарков для родных и близких. Необходимо сохранять бдительность и тщательно анализировать любые предложения, даже кажущиеся правдоподобными и своевременными, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Как обезопасить себя от мошеннических действий?