Мошенники повысили свою активность перед 8 Марта

С приближением 8 марта ВТБ отмечает рост числа мошеннических действий. Преступники прибегают к комплексным схемам, сочетающим социальную инженерию и фишинг, эксплуатируя праздничную тематику. В ход идут лживые предложения знакомств, вредоносные открытки и сообщения о скидках.
Наиболее распространены следующие виды мошенничества:
— Подобные мошеннические схемы действуют круглогодично, однако, пик их активности приходится на праздничные дни, когда граждане особенно доверчивы к заманчивым предложениям, связанным с подарками. Жертвами злоумышленников могут стать как женщины, так и мужчины, причем последних часто обманывают в процессе выбора подарков для родных и близких. Необходимо сохранять бдительность и тщательно анализировать любые предложения, даже кажущиеся правдоподобными и своевременными, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
Как обезопасить себя от мошеннических действий?
Фото: freepik.com/Автор: kamranaydinov
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