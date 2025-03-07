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Мошенники повысили свою активность перед 8 Марта

  • 07/03/2025, 13:45
Мошенники повысили свою активность перед 8 Марта
Злоумышленники прибегают к комплексным схемам, сочетающим социальную инженерию и фишинг, эксплуатируя праздничную тематику

С приближением 8 марта ВТБ отмечает рост числа мошеннических действий. Преступники прибегают к комплексным схемам, сочетающим социальную инженерию и фишинг, эксплуатируя праздничную тематику. В ход идут лживые предложения знакомств, вредоносные открытки и сообщения о скидках.

Наиболее распространены следующие виды мошенничества:

  1. Фальшивые знакомства. Аферист создает поддельный профиль с привлекательной фотографией и вымышленной информацией. Завязывает общение, завоевывает доверие, а затем выдумывает причины для просьбы о финансовой помощи.
  2. «Доставка цветов». Потенциальной жертве сообщают о якобы заказанной доставке цветов и просят назвать адрес и код из СМС, который на самом деле является кодом для доступа к личному кабинету банка или портала Госуслуги.
  3. Вредоносные открытки. Открытие файла приводит к заражению устройства, позволяя злоумышленникам получить контроль над смартфоном.
  4. Фишинговые письма с «подарками». Ссылки ведут на поддельные страницы, где просят ввести личные и платежные данные для получения фальшивого промокода.

— Подобные мошеннические схемы действуют круглогодично, однако, пик их активности приходится на праздничные дни, когда граждане особенно доверчивы к заманчивым предложениям, связанным с подарками. Жертвами злоумышленников могут стать как женщины, так и мужчины, причем последних часто обманывают в процессе выбора подарков для родных и близких. Необходимо сохранять бдительность и тщательно анализировать любые предложения, даже кажущиеся правдоподобными и своевременными, — подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Как обезопасить себя от мошеннических действий?

  1. Уделяйте внимание источникам информации и проявляйте осторожность в отношении предложений от неизвестных лиц. Изучайте репутацию аккаунтов и веб-сайтов, читайте отзывы.
  2. Избегайте перехода по сомнительным ссылкам: при получении сообщения о выгодных акциях или подарках, убедитесь в его подлинности. Рекомендуется посещать сайты компаний напрямую, вводя адрес в браузере.
  3. Будьте осмотрительны с персональными данными: не передавайте личную информацию, пароли или финансовые данные посторонним.

Фото: freepik.com/Автор: kamranaydinov 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Мошенники ВТБ 8 марта


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