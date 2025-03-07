Цена на веточку мимозы в Новосибирске выросла до 700 рублей

В преддверии 8 Марта Новосибирск просто наполнен цветочным ароматом. Особенно многолюдно на Горском, где автомобили превратились в импровизированные цветочные магазины. Здесь можно найти самые разнообразные цветы: от классических тюльпанов до ярких мимоз. Продавцы с радостью предлагают свой праздничный ассортимент, предупреждая, что к утру 8-го числа цены значительно вырастут.

Как сообщает издание Om1 Новосибирск, на данный момент стоимость тюльпанов составляет от 150 до 170 рублей за штуку. Веточка пушистой мимозы обойдётся в 500-700 рублей. Для любителей живых растений в горшочках есть предложения от 300 рублей.

На вопрос, будут ли скидки ближе к вечеру, продавцы лишь загадочно улыбаются и говорят, что всё зависит от спроса.

Стоит отметить, что торговцы тюльпанами были замечены на площади Карла Маркса, площади Калинина, возле «Галереи» и других районах города.

При этом на площади Ленина в массовом порядке проходят проверки уличных торговцев, которые продают цветы к 8 Марта. Как сообщил наш читатель, полицейские выявляют тех, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

У нарушителей закона конфискуют весь товар и забирают автомобили на штрафстоянки.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на съедобные букеты в Новосибирске вырос на 35% за год. Новосибирцы также стали чаще дарить прекрасным дамам композиции из клубники.