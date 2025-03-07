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«Понюхайте, как пахнет»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на нелегальный хостел с маргиналами

  • 07/03/2025, 13:15
Автор: Ольга Кирсанова
«Понюхайте, как пахнет»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на нелегальный хостел с маргиналами
Организатор ночлежки на жалобы и просьбы соседей не реагирует

В Новосибирске появился ещё один незаконный хостел. Ночлежку «благодетели» организовали в одном из подъездов жилого дома в ЖК «Акатуйский». По словам жильцов дома №7/1 по Виктора Уса, в ночлежку заселяются наркоманы и алкоголики на реабилитации, а также те, кто недавно вернулся из мест не столь отдалённых.

— Бесконечно пьяные люди, антисанитария. Мы боимся выходить-заходить в подъезд. Страшно за детей, — говорят жильцы высотки.

Новосибирцы уверяют, что постояльцы нелегального хостела ведут асоциальный образ жизни, мусорят, а о санитарных нормах ничего не слышали. В злосчастной квартире, где поселились непрошенные гости, стоят двухъярусные кровати. Всего в ночлежке, как правило, обитает порядка 15-20 человек. Местные не исключают, что среди них есть люди, находящиеся в розыске, причастные к совершению преступлений.

«Сердобольная» женщина, организовавшая здесь приют для «обездоленных» мольбы жильцов многоквартирника об избавлении от жуткого соседства игнорирует. Отчаявшиеся люди обратились за помощью в Русскую Общину.

— Выяснилось, что квартира, переделанная под хостел, не имеет отдельного выхода, не оборудована вентиляцией и пожарной сигнализацией. Вывесок и онлайн-касс там нет. Есть подозрение, что обитателей незаконной ночлежки используют для своей личной выгоды нечистоплотные люди, изымая документы и принуждая к работе, — отмечают общественники.

Дружинники заявили, что будут добиваться скорейшего закрытия нелегального хостела и привлечения его хозяев к ответственности. Уже подано коллективное заявление жильцов в местный отдел полиции. А юристы Общины готовят дополнительные обращения в надзорные органы.

Отметим, что нелегальные хостелы, в которых поселяются асоциальные лица, далеко не редкое явление в Новосибирске. Так, в конце 2024 года жильцы высотки на улице Петухова пожаловались на маргиналов, оккупировавших их подъезд. Ими оказались постояльцы хостела-нелегала, который организовала собственница одной из квартир. На жалобы новосибирцев правоохранительные органы отреагировали только после вмешательства Русской Общины. Ночлежка была ликвидирована.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Госдумы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат правила сдачи жилья иностранцам. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идёт о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц. В случае нарушений необходимо наказывать как квартирантов, так и арендодателей, если они способствуют созданию «резиновых» квартир.

Источник фото и видео: Русская Община Новосибирска, 2ГИС/автор Diana Aleksandrovna

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : общественники незаконный хостел жалобы жильцов видео


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