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Мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах

  • 22/03/2023, 14:21
новости бизнеса
По оценке специалистов ВТБ, россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью.

На самом деле за этими схемами стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера.

По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения. Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.

«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме», – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.

Со своей стороны, ВТБ запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь

Теги : фишинг Мошенники ВТБ


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