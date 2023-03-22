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Сейчас покупатели предпочитают готовое жилье, в которое можно сразу заехать

  • 22/03/2023, 14:19
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цены на квартиры в Новосибирске
Риэлторы говорят о росте доли непроданных квартир в новостройках Новосибирска.

— В 2022 году цена на квартиры на вторичном рынке Новосибирска замерла. На первичном мы наблюдали рост на 17 тысяч за «квадрат». Однако количество покупаемых строек снижается, — сообщил в ходе прямого эфира управляющий международным агентством недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский. — Сейчас покупатели предпочитают готовое жилье, в которое можно сразу заехать. Тем более что разница в ставках между первичным и вторичным жильем начала снижаться.

цены на новостройки

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Эксперт напомнил, что в 2023 году Центробанк запретил околонулевые и субсидированные ставки ипотеки, которые в минувшем году активно продвигали застройщики, что привело к снижению привлекательности первички и повышению спроса на вторичку.

— Большим спросом пользуются квартиры в спальных районах города. Мы видим, что в этот сегмент идут инвестиции, так как здесь выше оборачиваемость. Дорогие квартиры, даже при более низкой цене квадратного метра, продаются годам, — констатировал Чернокульский.

Он также обратил внимание на рост доли непроданного жилья в новостройках.

— В марте 2022 года со сдачей в 2022 году процент непроданных квартир в Новосибирске составлял 50%, сейчас — 65%, — пояснил он. — Мы видим, что сейчас идет затоваривание рынка новостроек за счет высокой стоимости квадратного метра. Цена была раскручена в прошлые годы, начал надуваться пузырь, который формировал проблемы в будущем, поэтому подключился Банк России.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что резкий рост цен, в том числе на строительные материалы, произошел 24 февраля 2022 года. Тогда все органы власти объединили усилия и смогли сбить ажиотажный рост цен, пригрозив проверками обоснованности этой динамики. В результате к концу 2022 года цены на стройматериалы стабилизировались, а по некоторым пошли вниз.

— Мы призывали застройщиков стабилизировать или даже снижать цены, — добавил он. — Также мы приглашали застройщиков подключаться к решению проблемы проектирования и строительства социальных объектов, чтобы мы быстрее могли решить социальные задача, а застройщики — повысить привлекательность своей недвижимости.

застройщики Новосибирска

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Напомним, о том, что на рынке региона формируется большой резерв непроданных квартир в новостройках участники рынка говорили еще в конце 2022 года. Как отмечали эксперты, эта проблема была актуальна и для России в целом. Ожидалось, что застройщики будут принимать более активное участие в программах по расселению ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам и т.д. Тем более что выкупная цена квадратного метра по таким программа в 2022 году резко выросла.

Руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева рассказала редакции, что в феврале 2023 средняя цена на новостройки на этапе строительства составила в Новосибирске 126 тыс руб за 1 кв м, что на 1,2% выше, чем в январе. В феврале 2022 года цена была 116 тыс руб за квадрат, в декабре 2022 — 125,5 тыс руб. В январе 2023 цена немного снизилась — на 0,8%, а в феврале опять подросла.

По данным директора по развитию проектов корпорации «ЁЛКА» Максима Маркова, средняя цена квадратного метра на вторичке в конце 2022 года в Новосибирске составила 116,5 тысячи рублей (+14,1% за год), на первичке — 105,7 тысячи (+9,9%). По итогам февраля, по предварительным данным, квадратный метр в новостройках подорожал до 120 тысяч рублей, на вторичном рынке остался на уровне конца 2022 года.

цены на квартиры

— Отрицательную корректировку цены в последнем квартале 2022 года в основном сформировали компании-лидеры по объемам строительства, работающие в массовом сегменте. Когда они увидели притормаживание продаж, это сильно начало нервировать руководство, и в конце года при заключении договора о покупке вполне можно было сторговать дисконт 10-15% от цены, — говорит Марков. — На сегменте жилья комфорт-класса и выше мы особого снижения цен не увидели. В проекте «Наследие», где цена «квадрата» подбирается к 300 тысячам рублей, покупатели вообще не реагировали ни на какие экономические и геополитические потрясения.

цены на квартиры

По его словам, все зависит от бизнес-модели застройщика. Если основной показатель — выручка за конкретный период вне зависимости от количества проданных квартир и квадратных метров, то компания может предлагать покупателям дисконты. Если получение максимальной прибыли с квадратного метра, то застройщик просто подождет своего покупателя.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что область рассчитывает добиться снижения цен на новостройки в рамках комплексного развития территорий жилмассива «Клюквенный» за счет госинвестиций в развитие инфраструктуры. 

Фото: pixabay.com, автор- Laney5569, иллюстрации графиков предоставлены Максимом Марковым

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Комплексное развитие территории квартиры в новостройках квартиры в Новосибирске


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