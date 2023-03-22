Экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину продлили домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска продлил домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает Управления Судебного департамента в Новосибирске.

— Продлен срок домашнего ареста на 03 месяца, а всего на 05 месяцев, то есть до 23 июня 2023 года, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирске.

Как сообщалось ранее, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата денежных средств в особо крупном размере. — Ред.). Как уточнили в прокуратуре, сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Напомним, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин уволился 23 декабря 2022 года. Он возглавлял культурное учреждение с 1999 года. 27 декабря, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу нового руководителя театра. Директором была назначена Антонида Гореявчева, которая до этого возглавляла театр «Старый дом».

Ранее редакция сообщала о том, что бывшего директора театра «Красный факел» Кулябина отправили под домашний арест.