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Мошенники теперь маскируются под работодателей

  • 25/06/2025, 17:45
Мошенники теперь маскируются под работодателей
Преступники не только создают видимость трудоустройства, но и намеренно формируют отношения «руководитель-подчиненный», чтобы жертве было психологически проще согласиться на их требования, предупреждает эксперт

Эксперты ВТБ выявили новую мошенническую тактику, где злоумышленники размещают на сайтах по трудоустройству привлекательные предложения, например, на позиции личного ассистента руководителя. Быстро утвердив кандидата, с ним заключают фиктивный трудовой договор. Затем, посредством мессенджеров, даются простые задания, создавая иллюзию рабочего процесса. Спустя несколько дней «начальник» срочно просит оказать услугу – перевести средства на указанные счета, якобы для приобретения медикаментов родственникам, или произвести оплату по ссылке, обещая возврат после «командировки». По факту перевода денег мошенники либо вымогают дополнительные средства, либо исчезают, блокируя все контакты.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, подчеркнул, что такие схемы эксплуатируют доверие соискателей. Преступники не только создают видимость трудоустройства, но и намеренно формируют отношения «руководитель-подчиненный», чтобы жертве было психологически проще согласиться на их требования. Просьба «начальника» о помощи с лекарствами или иными личными нуждами воспринимается как проявление доверия и возможность проявить себя. Однако ни один легитимный работодатель не попросит сотрудника о денежном переводе, даже под предлогом.

Для защиты от подобных схем, перед принятием предложения о работе необходимо проверить компанию, используя официальные контакты и удостоверившись в её существовании, не ограничиваясь общением в мессенджерах. Никогда не следует переводить деньги, даже с обещанием компенсации. Подлинный работодатель не будет прибегать к подобным просьбам. Следует проявлять бдительность в отношении подозрительных телефонных номеров, поскольку злоумышленники часто их меняют и используют вымышленные имена. Любое предложение оплатить что-либо до официального трудоустройства – это верный признак мошенничества.

Фото: freepik.com/Автор: katemangostar 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосбирск

Теги : финансовая безопасность Мошенники ВТБ


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