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Закон о локализации такси повысил продажи иномарок для перевозчиков

  • 25/06/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Закон о локализации такси повысил продажи иномарок для перевозчиков
Не исключено, что это вызвано широким выбором и привлекательными ценами на подержанные автомобили

В апреле-мае 2025 года спрос на легковые автомобили, особенно подержанные, резко вырос со стороны сервисов такси и каршеринга. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отметил, что за первые пять месяцев этого года количество сделок компании с таксомоторными перевозчиками по новым машинам увеличилось на 74% по сравнению с январем. В сегменте подержанных автомобилей спрос вырос в 4,5 раза по сравнению с январем и на 71% по сравнению с прошлым годом.

По информации «Коммерсанта», рост спроса на автомобили для такси связан с новым законом о локализации транспортных средств, отмечает Сурен Асатуров, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Собеседники издания полагают, что увеличение интереса вызвано широким выбором и привлекательными ценами на подержанные автомобили. Кроме того, это может быть связано с высокими процентными ставками и ограничением кредитования физических лиц, из-за чего некоторые водители не могут купить машину в личное пользование.

— У меня нет данных росту, но могу предположить, что пока сложно говорить и прогнозировать, есть или будет ли спрос на поддержанные авто у сервисов. Все сейчас находиться в стагнации. Стоит напомнить, что депутаты отдельно проголосовали за новую редакцию ключевого пункта принятых поправок — в нее была добавлена отсрочка вступления новых норм в силу для Сибирского федерального округа до марта 2028 года. Чем обернется принятия такого закона, наверное, никто не задумывался., — отметил Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси.

Согласно закону, иномарки, внесенные в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, можно будет использовать до списания. Дмитрий Виссарионов, региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга», считает, что компании постараются приобрести иномарки и внести их в реестры до этой даты. Однако массового спроса на такие сделки не ожидается, так как не все перевозчики готовы к крупным тратам.

Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. В некоторых регионах новые правила начнут действовать позже. Минпромторг обещает подготовить список российских автомобилей, подходящих для такси, до конца 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь брендов автомобилей допустят к работе в российском такси. Чтобы автомобиль мог работать в такси, он должен отвечать определенным требованиям.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : такси автомобили


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