В Новосибирске на интерактивную карту нанесли самые аварийные перекрестки и улицы

В Новосибирске обнаружили 44 опасных участка на дорогах, где часто случаются аварии. Водители могут узнавать о приближении к этим местам с помощью онлайн-карты 2ГИС, которая будет предупреждать их о потенциальной опасности. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Самыми аварийными в городе назвали следующие перекрестки улиц: Военная и Ипподромская, Красный проспект и Орджоникидзе, Кропоткина и Ипподромская, Никитина и Панфиловцев, Красный проспект и Советская, Кирова и Лобова, Жуковского и Мочищенское шоссе, Станиславского и Котовского.

Кроме того, в список попали участки на Богдана Хмельницкого от дома № 23 до дома № 26, на Бориса Богаткова в районе домов № 241–239/1, на Троллейной в районе домов № 3/1–15 и другие. С полным списком участков можно ознакомиться на сайте мэрии Новосибирска и по ссылке.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция Новосибирска назвала районы с наибольшим числом ДТП на электросамокатах. С начала старта сезона, в городе произошло 48 ДТП с их участием.