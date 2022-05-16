Мошенники выманивают деньги под предлогом дефицита наличных

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предупредил о новом способе мошенничества из-за якобы дефицита наличных, пишут «Известия».

По его словам, мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и предлагают перевести деньги на специальный счет, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, и для этого запрашивают данные его банковской карты.

Еще одной обманной схемой является предложение оформить за определенную плату карты Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей.

Также Уваров сообщил об инициативе обязать банки возвращать похищенные деньги клиентов, если перевод был осуществлен на счет из базы Центробанка о подозрительных адресатах.