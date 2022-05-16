Мошенники выманивают деньги под предлогом дефицита наличных

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предупредил о новом способе мошенничества из-за якобы дефицита наличных, пишут «Известия».
По его словам, мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и предлагают перевести деньги на специальный счет, с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства, и для этого запрашивают данные его банковской карты.
Еще одной обманной схемой является предложение оформить за определенную плату карты Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей.
Также Уваров сообщил об инициативе обязать банки возвращать похищенные деньги клиентов, если перевод был осуществлен на счет из базы Центробанка о подозрительных адресатах.
— Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе. Другими словами, внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия. По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, — добавил Вадим Уваров.
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