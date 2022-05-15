Рекламодателям

Суд отклонил иски кредиторов на банкротство «Дяди Дёнера»

  • 15/05/2022, 13:40
новости Новосибирска
У компании есть полгода для очередной попытки урегулировать проблемы.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявления кредиторов ООО «Дядя Дёнер» о признании компании банкротом и отклонил заявления кредиторов.

Напомним, в начале марта в суд поступило заявление от ООО «Купол» в связи с наличием просроченной задолженности у «Дяди Дёнера». А в конце марта от ПАО «Сбербанк России».

Новости Новосибирска

Собственники «Дяди Денера» опубликовали график расчетов с владельцами облигаций

Изучив заявление и приложенные к нему документы, суд решил вернуть заявления в связи с мораторием, объявленным правительством РФ, на банкротство компаний.

— В период действия моратория достаточным основанием для возврата заявления кредитора о признании должника банкротом является отнесение должника к числу лиц, на которых распространяется мораторий. При разрешении вопроса о возможности принятия заявления к производству обстоятельства, касающиеся возникновения задолженности (в том числе периода ее формирования, причин, по которым она образовалась, связи задолженности с основанием введения моратория), судами не исследуются, — уточняется в документах суда. — Пунктом 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом.

Постановление правительства РФ о моратории на банкротства, вступило в действие 1 апреля и действует в течение 6 месяцев.

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Фото с сайта ООО «Дядя Денер»

183

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес банкротство


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Начало ремонта Октябрьского моста, возможно, откладывается

Итоги торгов по выбору подрядчика опротестовывают в ФАС.
Читать статью >>
новости Новосибирска

У мэрии нет законных рычагов, чтобы запретить ярмарку даже на крыльце Оперного театра

«Благодаря» областному правительству.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На «комфортные» остановки появился потенциальный инвестор

Но он попросил дополнительное время для проведения финансово-экономического анализа окупаемости проекта и оценки рынка.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска надеется получить дополнительные деньги от «Росавтодора» на ремонт дорог

Уже определены три основных объекта, на которые эти средства будут направлены.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Интервью

Феномен выгорания: нюансы «пожарной безопасности»

Все материалы
Лента новостей

«Меркас» не согласен с выкупной стоимостью земли на «Сибсельмаше»

15/05/2022, 10:35

Начало ремонта Октябрьского моста, возможно, откладывается

14/05/2022, 13:29

Книга «Ножницы»: навигатор для дебютантов модного бизнеса

14/05/2022, 10:40

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

13/05/2022, 18:33
Популярное

«Аэрофлот» снова будет летать в Ташкент

13/05/2022, 17:56

Alpen Gold, Picnic и Milka могут подорожать на 15%

13/05/2022, 15:30

Тысячу призов по 100 тысяч рублей получат привитые от COVID-19, которые примут участие в розыгрыше

13/05/2022, 13:37

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банковские гарантии под 1,9% для клиентов дорожной отрасли

13/05/2022, 17:45

«Быстрее, выше, сильнее!»: в конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь открыта номинация «ПРО спорт»

13/05/2022, 15:15

Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна еще в 53 селах и деревнях Новосибирской области

13/05/2022, 12:44
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска