Суд отклонил иски кредиторов на банкротство «Дяди Дёнера»

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявления кредиторов ООО «Дядя Дёнер» о признании компании банкротом и отклонил заявления кредиторов.

Напомним, в начале марта в суд поступило заявление от ООО «Купол» в связи с наличием просроченной задолженности у «Дяди Дёнера». А в конце марта от ПАО «Сбербанк России».

— В период действия моратория достаточным основанием для возврата заявления кредитора о признании должника банкротом является отнесение должника к числу лиц, на которых распространяется мораторий. При разрешении вопроса о возможности принятия заявления к производству обстоятельства, касающиеся возникновения задолженности (в том числе периода ее формирования, причин, по которым она образовалась, связи задолженности с основанием введения моратория), судами не исследуются, — уточняется в документах суда. — Пунктом 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом.

Изучив заявление и приложенные к нему документы, суд решил вернуть заявления в связи с мораторием, объявленным правительством РФ, на банкротство компаний.

Постановление правительства РФ о моратории на банкротства, вступило в действие 1 апреля и действует в течение 6 месяцев.

Напомним, компания «Дядя Денер» вышла на облигационный рынок в 2018 году и разместила 1200 облигаций. Общий объем привлеченных средств составил 60 млн рублей. Как говорится в инвестиционном меморандуме эмитента, на тот момент директором ООО «Бердск ДД» был Антон Лыков, который также возглавлял ООО «Дядя Денер». Директором компании и одним из собственников «Теон» был Валентин Промовендов. В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.