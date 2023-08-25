Мошенники заработали 9 млн рублей на аферах с маткапиталом под Новосибирском

Восемь жителей Искитимского района поставили на поток мошенническую схему по обогащению за счет материнского капитала.

— По версии следствия, обвиняемые предоставили ложные сведения в Пенсионный фонд РФ по Новосибирской области для получения материнского капитала. 17 женщин, которых те ввели в заблуждение, хотели с помощью выплат улучшить свои жилищные условия,— сообщает прокуратура Новосибирской области.

В результате незаконной деятельности аферистов Пенсионному фонду РФ по Новосибирской области причинен ущерб в сумме почти 9 млн рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников преступной группировки. Дальнейшую судьбу мошенников решит Искитимский районный суд.