Прокуратура проверила ГЭТ Новосибирска из-за бьющихся током троллейбусов

Прокуратурой города Новосибирска совместно со специалистами органов контроля проведена комплексная проверка МКП г. Новосибирска «ГЭТ», осуществляющего перевозку пассажиров городским электротранспортом.

— Надзорными мероприятиями вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции, — сообщили в надзорном ведомстве.

Так, например, выяснилось, что на одном из предприятий начальником цеха был близкий родственник руководителя.

— В связи с выявленными нарушениями закона в работе муниципального предприятия и отсутствием должного контроля за его деятельностью прокуратурой города внесены представления директору ГЭТ и мэру города, в отношении ответственных лиц возбуждены шесть дел об административных правонарушениях, — прокомментировали результаты проверки в прокуратуре области.

Напомним, 21 июля в троллейбусе током убило собаку-поводыря. Прохожие и очевидцы пытались спасти лабрадора, но электрический разряд был настолько сильным, но животное погибло на месте.