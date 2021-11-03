Новосибирские театры поборются за 21 номинацию «Золотой Маски» в следующем году

Номинанты Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» объявлены по итогам сезона 2020-2021 гг.

В их числе спектакли Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» «Дело» (7 номинаций) и «Тайм-аут» (7 номинаций), а также спектакль Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» «Танцующая в темноте» (5 номинаций). Два проекта претендуют на победу в конкурсе «Эксперимент» – «Общее место» (Э. Куликова и П. Кардымон) и «Сыра земля. Коромысли. Глава 2» (Лаборатория современного искусства). В числе номинаций, на которые претендуют новосибирские театры – «Драма/спектакль большой формы», «Драма/работа режиссёра», «Драма/мужская роль», «Драма/женская роль», «Драма/работа художника», «Драма/работа драматурга» и другие.

Всего в списке номинантов Премии «Золотая Маска» сезона 2020-2021 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами, по драматическому театру и театру кукол и по музыкальному театру. Спектакли-номинанты Премии станут участниками Фестиваля «Золотая Маска» 2022 года.

В число самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 гг. по мнению экспертного совета «Золотой Маски» вошли три спектакля новосибирских театров: «Петерс» театра «Старый дом», CABARET театра «Глобус» и «Бесприданница» Новосибирского музыкального театра.

«Золотая Маска» – российский театральный Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Отбор спектаклей-участников Фестиваля и претендентов на Премию «Золотая Маска» осуществляет Экспертные советы, в состав которых входят театральные критики. В жюри «Золотой Маски» работают актёры, режиссёры, дирижёры, хореографы, театральные художники.