Мощности печей недостаточно для такого количества тел

Новосибирский крематорий работает в напряженном режиме из-за выросшего числа заказов на кремацию. Сотрудники не успевают сжигать все поступающие тела – предприятию не хватает работников и технических мощностей. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на директора «Некрополя» в Новосибирске Бориса Якушина.

Сейчас в крематорий ежедневно прибывает 40-50 тел, при этом средняя доступная мощность его работы — 30 тел. Заявки на кремацию приходят не только от местных жителей: тела постоянно прибывают из Томска, Омска, Красноярска, Иркутска и Казахстана.

Вопрос о дополнительном оборудовании пока не решен. Ещё одна кремационная печь обойдётся минимум в 40 миллионов рублей.

Сейчас кремации ожидают примерно 60 тел, не учитывая тех, которые привезут в течение дня.

— Для нас это нонсенс, в моей практике такого количества не было никогда. Мы просто не готовы ни физически, ни технически: сейчас нет людей, чтобы организовать несколько смен. Мощности печей тоже недостаточно для такого количества, — рассказывает Борис Якушин.

Сейчас одна печь крематория сжигает 20 тел в день, а вторая, которую недавно отремонтировали, — только 10.

Как говорит Якушин, в ноябре учреждение будет готово кремировать в 2 раза больше тел — 60 в сутки.

По словам директора «Некрополя», такой интенсивный режим набирает обороты с июня. В обычное время в крематорий поступает около 20 тел, поэтому прах выдаётся на следующей день. В период третьей волны коронавируса темп замедлился примерно в 4 раза — теперь урны с прахом выдаются только через 4 дня.