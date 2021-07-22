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Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

  • 22/07/2021, 13:49
Автор:
Новости Новосибирска
Какие нарушения ожидаются на сентябрьских выборах.

В избирательной комиссии Новосибирской области прокомментировали факты, по которым ход и результаты будущего трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы могут быть признаны недействительными. Одной из наиболее «популярных» причин будущего возможного нарушения прав избирателей является отсутствие общедоступного дистанционного видеоконтроля за участками. Об этом в соцсетях заявили некоторые кандидаты и общественники. Председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо отметила, что именно трехдневное голосование дало повод Центризбиркому позволить «размножение» наблюдателей. Иными словами, если раньше как кандидат, так и партия могли регистрировать для поочередной работы на избирательных участках не более двух своих  наблюдателей, то сейчас это число возросло до 6.

— У нас уже выдвинулись 40 кандидатов, — рассказывает Благо. — Еще 10 могут быть выдвинуты в ближайшее время. В области в выборах участвуют 15 партий, у каждой из которых есть свой пул людей, поддерживающих ее. Вот и посчитайте, сколько наблюдателей могут быть задействованы только от участников избирательного процесса. Своих наблюдателей может направлять и Общественная палата.

Как сообщил член Общественной палаты, руководитель центра общественного видеонаблюдения Игорь Галл-Савальский, в этом году Общественная палата формирует группы быстрого реагирования с автомобилем для оперативного выезда на участки после поступления сообщений о возможных нарушениях.

— По опыту прошлых кампаний уже сейчас могу спрогнозировать, о каких нарушениях будут сообщать, — говорит Галл-Савальский в комментарии корреспонденту Infpro54. — Это, во-первых, неготовность участка к выборам. Во-вторых, вбросы бюллетеней из сейф-пакетов в общую урну. В-третьих, агитация отдельных кандидатов или партий на подходе к участку. Как правило, эти сообщения не подтверждаются. Бывает, что наблюдатель от той или иной партии захотел проверить, насколько оперативно мы реагируем. В любом случае после получения сообщения, выезжаем на участок, там стопорим выборный процесс и начинаем разбираться. В каждой нашей машине предусмотрено одно место для представителя СМИ.

Второй вид «нелегитимности» процесса касается отмены видеонаблюдения на участках. Если точнее, то избиратель не сможет смотреть онлайн-трансляции с дивана, такая опция, по словам Ольги Благо, предусмотрена для партий и штабов кандидатов, а также центра видеонаблюдения Общественной палаты.

— В 2020 году, при всей масштабности выборной кампании, к нам поступили не более десяти обращений по поводу предоставления видеозаписей с участков. Обратились именно представители партий и кандидаты, заподозрившие нарушения. Кто-то из них был готов просмотреть все 12 часов одного из дней хода голосования. Но простых людей среди обратившихся не было, — говорит Ольга Благо. — Не будет обычный гражданин смотреть 12 часов записи с более чем 900 участков.Что он будет видеть все это время? Как избиратели по очереди получают бюллетени, проходят в кабинки и опускают бюллетени в урны?

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в ходе трехдневного голосования видеонаблюдение будет осуществляться на 914 избирательных участках, охватывающих 80% избирателей области и 100% избирателей Новосибирска.

Фото из группы Избирательная комиссия Новосибирской области Вконтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : голосование. Нарушения на выборах выборы в Госдуму


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