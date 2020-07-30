Мошково планируют газифицировать по программе федерального фонда

Правительство Новосибирской области готовит заявку на получение средств из Фонда модернизации ЖКХ для перевода рабочего поселка Мошково с угольного на газовое отопление. Как отмечают в МинЖКХ региона, в поселке сложилась парадоксальная ситуация: при наличии газа большая часть территории продолжает отапливаться углем. Впрочем, по словам министра Дениса Архипова, пока нет уверенности, что область получит это финансирование из-за нестабильной экономической ситуации в стране.

— Ситуация по бюджету, в том числе федеральному, постоянно меняется, — говорит министр. — Мы не понимаем, как долго продлится эта программа. Но мы — лидеры в РФ по получению средств по этой программе. Кроме того, у нас уже есть наработанная практика по достижению результатов. Если программа не будет завершена, мы приложим все усилия, чтобы получить поддержку на Мошково.

Есть ли частный инвестор, заинтересованный в реализации этого проекта в поселке, Архипов не уточнил.

Стоит напомнить, что подобные проекты уже реализуются на территории области — в Черепаново, где до начала отопительного сезона запланировано строительство восьми газовых котельных и ремонт 15 км теплосетей на общую сумму 44 млн рублей, из которых 148 млнсофинасирование из областного бюджета, еще столько жесредства частного инвестора.

Кроме того, как сообщают в правительстве, еще в ряде районов строительство новых котельных осуществляется уже по линии Минсельхоза РФ.

— Это, в частности, рабочий поселок Горный в Тогучинском районе, — поясняет Денис Архипов. — Те угольные котельные, которые были на территории поселка, ликвидированы. Строятся новые газовые котельные. В рабочем поселке Сузун, также с участием средств Минсельхоза РФ, реализуется проект по строительству самой крупной котельной, но только уже угольной.

Всего, по информации правительства Новосибирской области, на территории региона по линии Фонда модернизации ЖКХ реализованы проекты по глубокой модернизации, по сути, полной замене всех теплогенерирующих установок на современные газовые на общую сумму 1,5 млрд рублей.

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