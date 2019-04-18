Московские инвесторы вложатся в частный колледж в Новосибирске

— Мы подали документы на регистрацию Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК). Я был инициатором создания проекта в регионе и сейчас выбран его руководителем. Инвесторами выступает группа физлиц, которые специализируются на управлении частными образовательными учреждениями в Москве и регионах России, — рассказал InfoPro54 Сергей Чернышов.

В списке проектов, уже реализованных московскими инвесторами, НОЧУ ВО «Московский экономический институт», НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», ЧОУ СПО «Московский городской открытый колледж», несколько учреждений среднего профессионального образования в Ижевске. По словам Чернышова, новосибирский колледж будет полностью самостоятельным образовательным учреждением. Общий объем инвестиций в проект в 2019 году составит около 3 млн рублей. Сейчас идет согласование здания, где будет размещаться колледж. На первом этапе он займет около 300-400 кв. м, скорее всего, в бизнес-центре.

— К зданиям, где размещаются учебные заведения, предъявляются несколько серьезных требований, в частности, обеспечение доступной среды (пандус, кнопки вывоза для учеников с ОВЗ, среда Брайля), — поясняет Сергей Чернышов. — Точно могу сказать, что колледж будет размещен в центре по линии метро, уже проведены предварительные переговоры с арендодателями.

Летом НГОК планирует получить лицензию на ведение образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Набор первых студентов запланирован уже в 2019 году. На очное обучение инициаторы проекта рассчитывают зачислить 70-90 человек, на дистанционное — около 100-150 человек. Стоимость очного обучения расчетно составляет 48 тысяч в год, дистанционного — 23 тысячи.

Ожидается, что выпускники 9 классов составят около 70% студентов, 11 — 30%. В зависимости от базы образования и программы срок обучения составит от 3 до 4 лет.

Кроме того, НГОК планирует реализовывать сетевые программы с новосибирским школами, когда старшеклассники будут одновременно учиться в школе и колледже, а после 11 класса получат сразу два диплома. Педагоги для ведения курсов уже набраны: часть — практики из компаний-партнеров, часть — преподаватели из других колледжей города, имеющие опыт и квалификацию, соответствующие федеральным стандартам.

По словам Сергея Чернышова, НГОК заявился на лицензирование по 9 специальностям: экономика и бухучет, операционная деятельность в логистике, коммерция, финансы, право и организация социального обеспечения, реклама, дизайн, программирование в компьютерных системах и информационные системы. Лицензированием занимается министерство образования Новосибирской области.

— Это «джентельменский» набор специальностей, который логичен для любой компании корпоративного сектора и которого нет ни в одном колледже Новосибирска, — заявляет Чернышов. — По каким-то направлениям мы будем конкурировать с НГУЭУ, САФБД и т.д. Но это нормально, конкуренция способствует развитию. У нас уже есть компании-партнеры, заинтересованные в приеме на работу наших студентов.

Собеседник InfoPro54 считает проект НГОК уникальным по ряду причин. Прежде всего, колледж сразу полностью заработает по стандартам четвертого поколения по тем специальностям, где они приняты. В каждой программе будет широкая профессиональная экспертиза, экспертный совет и академический руководитель из числа партнеров колледжа, а также пул университетов партнеров, куда, по планам, выпускники НГОК смогут поступать без ЕГЭ на ускоренный курс бакалавриата (3 года). Дистанционное обучение будет осуществляться по системе московского образовательного холдинга. Эти программы позволят привлечь в НГОК студентов не только из сельской местности, но и из других регионов Сибири.

Комментируя интерес московских инвесторов к этому проекту, Сергей Чернышов отметил, что в Новосибирске проживает около 1,5 млн человек, еще около 1-2 млн находятся в радиусе доступности. При этом в городе не очень развито частное профессиональное образование. Последний объект в этой сфере в 2004 году открыл Виктор Козодой — «Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций» (САУМК, в 2016 году она не прошла аккредитацию в Рособрнадзоре. — Ред.).

— Рынок среднего профобразования в РФ сейчас очень динамично развивается — около 60% выпускников девятых классов идут в колледжи. После колледжа студенты могут без экзаменов поступать в некоторые вузы страны, — говорит Сергей Чернышов. — В 2018 году в Новосибирске количество мест бюджетного набора в колледжи впервые в истории профобразования региона превысили количество мест бюджетного набора в вузы. Думаю, что Новосибирск спокойно сможет «переварить» еще 5 частных колледжей.

По его оценкам, в ближайшие 10 лет количество 15-17 летних детей, которые пойдут учиться в колледжи города, будет расти на 10-15% в год. Это очень привлекательно с точки зрения инвестиций.

— Я глубокий сторонник развития учреждений частного образования. Но тут многое зависит, где НГОК получает лицензирование. Если в области, то с точки зрения выживаемости колледжа это будет проще. Мы попали под федеральный пресс, — говорит экс-ректор САУМК Виктор Козодой. — Знаю Сергея как человека новаторского. Идея очень интересная и перспективная. Больших прибылей на таком проекте не получишь — хорошо выйти хотя бы на самоокупаемость, поэтому их, как правило, реализуют энтузиасты своего дела. Это очень серьезная и ответственная работа, так как придется конкурировать на рынке с государственными учреждениями, и, как я понимаю, без бюджетных вливаний. Это сложно, но у такого учреждения есть ряд очень конкурентных преимуществ. К примеру, к нам в академию многие студенты приходили под конкретных преподавателей. Думаю, что у Сергея будет то же самое.

Как пояснил InfoPro54 Сергей Чернышов, учредителями НГОК являются четыре физлица: он, Екатерина Соловьева, Александр Демидов и Лев Сурат. Судя по данным, размещенным на сайте московских учреждений образования, их учредителями являются Игорь и Лев Сураты. Игорь Сурат также является ректором «Московского экономического института», «Московского института психоанализа», председателем попечительского совета «Московского городского открытого колледжа». Он также является председателем попечительского совета ижевского ПОУ СПО «Высший юридический колледж», директором АНПОО «ВИК», Высший инженерный колледж. В Новосибирской области уже работает Ассоциация «Международный восточно-европейский университет» президентом которой является Лев Сурат. Она зарегистрирована в 2016 году в Усть-Тарке.

По данным РусПресс, опубликованным в ноябре 2011 года, Игорь и Лев Сураты входят в тройку крупнейших владельцев частных вузов в России. По данным на 2016 год, только в трех вузах холдинга обучалось 18 тысяч студентов.

Фото предоставлено Сергеем Чернышовым