В СГК уверены, что корректировка приоритетов концессии повысит надежность теплоснабжения Новосибирска

— Компания не отказывается от обязательств СИБЭКО, предыдущего владельца энергосистемы Новосибирска, подписавшего с мэрией концессионные соглашения по теплоснабжению — суммы инвестиций в объекты теплоснабжения должны быть сохранены, — подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков на постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска.

Более того, СГК предлагает направить на развитие отрасли даже больший объем средств — сверх заложенных в тариф и ранее объявленных. Однако, по мнению Андрея Колмакова, перечень мероприятий нуждается в актуализации исходя из нынешних потребностей города. Вместо предусмотренной концессией реконструкции локальных котельных, дополнительные десятки миллионов рублей могли бы быть направлены в ремонты участков магистральных теплосетей, которые сегодня находятся в критическом состоянии.

По мнению Андрея Колмакова, в связи с изменениями, произошедшими за последние два года, требуется уточнение приоритетов. К примеру, мощности нескольких небольших теплоисточников, согласно Схеме теплоснабжения Новосибирска, были переключены на ТЭЦ. Это соответствует и государственной политике, отдающей приоритет централизованному теплоснабжению.

— Приведу аналогию с медициной: когда требуется экстренная операция, от которой зависит здоровье, пациент не идет к пластическому хирургу, чтобы навести красоту, — сказал Андрей Колмаков. — Так и здесь: мы считаем, что основные инвестиции в теплоснабжение надо направлять на решение острейших проблем: на перекладку тех сетей, частота аварийных ситуаций на которых достигла предела. Причем, речь как о принадлежащих СГК участках, так и о муниципальных.

Напомним, СГК направит на ремонт тепловых сетей в 2019 году 721 млн рублей. Если условия концессии будут пересмотрены, компания готова дополнительно инвестировать 97 млн рублей в замену критичных участков магистралей.

Андрей Колмаков подчеркнул, что СГК понимает озабоченность мэрии и городских депутатов по поводу невыполнения условий концессии. Поэтому компания намерена вести политику открытости: все планы и действия СГК готова обсуждать публично. Замещение частных котельных компания будет и дальше проводить только по заявке их собственников.

Отдельно Андрей Колмаков остановился на выполнении обязательств концессии, предусматривающих повышение качества горячего водоснабжения в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС. Эти планы будут реализованы – на реконструкцию линий ГВС уже в этом году СГК направит 39 млн рублей. Работы планируется выполнить до сентября.

— СГК готова поддержать любое решение властей: если город посчитает нужным оставить прежние условия концессии по теплу, компания выполнит данные прежним собственником обязательства. Он предложил совместно обсуждать, что нужно системе теплоснабжения города и принимать решения в интересах жителей, — резюмировал директор Новосибирского филиала СГК.

Фото: Юлия Данилова