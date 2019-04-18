Новый областной закон о господдержке АПК на финишной прямой

В ближайшее время региональным парламентариям будет представлен окончательный вариант закона «О государственной аграрной политике Новосибирской области» (Предыдущий был принят в 2006 году. — Ред.). С основными положениями его концепции заместитель министра сельского хозяйства области Светлана Невзорова ознакомила депутатов заксобрания на заседании бюджетного комитета. По словам замминистра, в концепции меняется подход к господдержке сельских товаропроизводителей.

— В первую очередь, мы ориентированы на повышение эффективности в достижении показателей и на реализацию нацпроектов, обозначенных в указе президента РФ, — говорит замминистра. — Излишняя детализация направлений господдержки ликвидирована. Проект закона позволит расширить систему мер господдержки, формирует правовую основу для взаимосотрудничества с субъектами, оказывающими влияние на развитие сельского хозяйства области.

Кроме того, по словам чиновницы, проектом закона определены принципы госполитики, основанные на доступности, адресности господдержки, учете природных климатических особенностей, специализации сельхозпроизводства. Особое внимание уделяется господдержке отдельных категорий граждан: молодых специалистов и руководителей, проработавших в должности не менее 15 лет.

— Мы проводим работу по усовершенствованию мер господдержки, направленную, в первую очередь на повышение эффективности достижения показателей, — говорит Светлана Невзорова. — Законопроект содержит основные положения в сфере государственной аграрной политики Новосибирской области, формы господдержки, полномочия органов государственной власти региона. Он направлен на обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Это позволит обеспечить более широкий подход к нормативному регулированию отрасли.

Что касается направлений поддержки, то наряду с уже «привычными», типа погектарной несвязанной поддержки в растениеводстве, предполагается наращивать и другие. Например, минсельхоз намерен увеличить субсидии на приобретение аграриями зерносушильного оборудования, обновление племенных пород скота, диагностику стада на предмет лейкоза и так далее.

По мнению депутатов, такой пересмотр подхода к господдержке аграриев в настоящий момент необходим.

— Впечатление, честно говоря, очень тяжелое, — говорит о ситуации в аграрном секторе вице-спикер заксобрания Владимир Карпов. — Во время доклада замминистра буквально на несколько мгновений появилась диаграмма об уровне поддержки товаропроизводителей по годам — все вниз, вниз, вниз.

О низком уровне господдержки аграриев в регионе высказался и председатель комитета Александр Морозов. В подтверждение своих слов он привел несколько цифр.

— Мы здорово отстали не только от какого-то Белгорода или Краснодара, но даже от своих соседей по Сибири. Маленький пример. Иркутская область. Это ¼ часть производств Новосибирской области. Какую они поддержку получают? Мы — 4 млрд, а они — 7 млрд. В 4 раза меньше производят, в 2 раза больше господдержка. Ситуацию необходимо продолжать обсуждать и бороться за нее, в том числе отраслевым образом. Если раньше мы были лидерами по части господдержки аграрного комплекса в Сибири, то сейчас, к сожалению, мы этим не то что похвастаться не можем, но существенно отстаем. Надеюсь, что в ходе обсуждения законопроекта все-таки увеличатся и суммы господдержки.

По информации регионального минсельхоза, всего на 2019 год на оказание господдержки аграриев области запланировано из регионального и федерального бюджетов 1,8 млрд рублей. Из них 442 млн — на несвязанную поддержку растениеводов, 261 млн — меры по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, 1,3 млрд — содействие достижению целевых показателей программы развития АПК «Единая субсидия», 172 млн. — поддержка инвестиционного кредитования, 86,2 млн. – субсидии мероприятий по мелиорации сельхозземель, 85,1 млн — субсидия на улучшение жилищных условий сельских жителей, 159 млн — субсидии на обустройство социальной и инженерной инфраструктуры.

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