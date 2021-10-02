Московского бизнесмена подозревают в заимствовании базы 2GIS

ФАС возбудила уголовное дело против бизнесмена Андрея Петрова, создателя городского справочника ToGO. Ранее порталу vc.ru бизнесмен сообщал, что проект ToGO — это «убийца 2GIS».

В материалах дела, которые опубликованы на сайте ФАС, говорится, что ответчик Андрей Петров в целях создания собственной базы данных осуществляет извлечение, копирование, систематизацию материалов баз данных 2GIS (таких «граф», как наименование компании, расширение (указание на вид деятельности), адрес, номер телефона, сайт, страницы в социальных сетях, идентификационные номера компании и филиалы компании, присвоенные ООО «ДубльГИС», дополнительное описание компании (способы оплаты, средний чек и пр.), рубрики (сферы деятельности компании) и др., а также рубрикатор 2GIS) и использует их своей коммерческой деятельности.

По данным Seldon.Basis, городской справочник ToGO (ООО «Гризли Секьюрити») существует около 5 лет.Основной род деятельности компании — разработка компьютерного и программного обеспечения. Уставной капитал на 2016 год составлял 10 тысяч рублей. Выручка в 2019 году — более 2 млн рублей, а в 2020-м — 1,1 млн рублей. Чистая прибыль городского справочника ToGo в 2019 году была 53 тысячи рублей, а в 2020 году — 216 тысяч рублей.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе 2GIS, компания неоднократно сталкивалась со случаями нелегального копирования различных составляющих продукта и законными методами защищала свою интеллектуальную собственность.

— Считаем, что сейчас еще один такой случай, поэтому мы вынуждены обратиться с заявлением в ФАС. Нам жаль, что вновь приходится тратить на это время, тем более что компания сама создает и предлагает возможности абсолютно легально использовать данные и технологии 2GIS в других проектах и приложениях с помощью инструментов API и SDK, — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что Андрей Петров скопировал «ловушки» — фейковые организации, которые разработчики 2GIS создали специально для поимки таких недобросовестных предпринимателей.

Андрей Петров — предприниматель, блогер и основатель городского справочника ToGO. Также бизнесмен занимается созданием рекламного контента и личным брендированием.

2GIS — новосибирская международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. По данным компании, на март 2021 года карты-справочники 2GIS содержат 18,5 тысячи населенных пунктов (из них 666 городов) в 11 странах, а их месячная аудитория превысила 56 млн пользователей. Сервис ежедневно обрабатывает более 20,5 млн поисковых запросов. 2GIS входит в десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил стоимость компании в 211 млн долларов. В 2021 году компания 2GIS заняла 25 позицию в рейтинге «30 самых дорогих компаний Рунета», опубликованном журналом Forbes. По оценкам экспертов, стоимость компании составила 189 млн долларов.