Назначен новый министр соцразвития Новосибирской области

Новым министром социального развития и труда Новосибирской области назначена Елена Бахарева, до этого занимавшая должность первого заместителя главы министерства. Соответствующая информация уже размещена на официальном сайте подразделения правительства региона.

Напомним, что накануне уход Ярослава Фролова с должности во время сессии анонсировал председатель Заксобрания области Андрей Шимкив. Пока новое место работы теперь уже экс-чиновника регионального правительства неизвестно.

1 октября стало известно еще о нескольких кадровых изменениях в Новосибирской области и Новосибирске. Пустовавшее несколько месяцев кресло начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска после ухода в мае в отставку Романа Дронова занял руководитель Новосибирского АО «Банк Акцепт» Константин Васильев.

Еще ряд кадровых изменений связан с Новосибирским районным советом. Ушедшего, по официальной информации, по собственному желанию председателя совета Сергея Гарцуева сменил в должности руководитель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению райсовета Сергей Зубков, также возглавляющий отделение партии «Единая Россия» в Новосибирском районе. По предварительным данным, Сергею Гарцуеву предложена должность в аппарате Законодательного Собрания Новосибирской области.

Также накануне некоторые изменения произошли и в структуре областного парламента. В должности председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям был утвержден ранее занимавший пост заместителя председателя комитета глава совета директоров агрохолдинга «Половинновский элеватор» Денис Субботин. А в начале сессии депутаты простились с теперь уже бывшими коллегами – единороссом Олегом Иванинским и справороссом Александром Аксененко, избранными депутатами Государственной Думы на территориях избирательных округов №135 и №137.