Мосты на трассе Новосибирск–Кочки–Павлодар введут в эксплуатацию осенью

Ремонт искусственных сооружений и опорной сети автомобильных дорог региона – одни из основных целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году по этим направлениям в нормативное состояние будет приведено 1,3 тыс. погонных метров мостов и путепроводов и 376 километров дорог в Новосибирской области

17 августа специалисты проверили инспекционный выезд на объектах капитального ремонта мостов в Ордынском районе. Искусственные сооружения через реки Ирмень и Шарап ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Оба искусственных сооружения расположены на автомобильной дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар», которая входит в региональную опорную сеть. Дорога обеспечивает высокий трафик различных видов транспорта из Республики Казахстан, поэтому на мосты приходится большая нагрузка. Сейчас здесь проводят капитальный ремонт, как видим, технология соблюдается, – объяснил начальник управления дорожного комплекса минтранса Новосибирской области Антон Мирошниченко.

На объектах меняют балки пролетных строений, поочередно снимают старое покрытие с обеих сторон проезжей части. Мостовики также укрепляют конструкцию моста, устанавливают железобетонные балки, параллельно с этим обустраивают проезжую часть. Работы на объектах идут в соответствии с графиком и завершатся в конце октября 2023 года.