В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО

Совет Федерации подготовил законопроект для внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, запрещающий публикации в СМИ и в интернете изображений и видеозаписей с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, кроме тех, которые были представлены Минобороны, передает ТАСС. Помимо этого, предполагается корректировка федеральных законов, регулирующих деятельность СМИ и обеспечение информационной безопасности, с целью признания определенной информации как «противоправной, опасной для общества и государства»

По словам главы сенатского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, информация о «местах обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о применении оружия, средств ПВО, БПЛА и других спецсредств поражения, позволяющих идентифицировать их тип, расположение, место запуска или траекторию полета» будет строго запрещена.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность во время проведения СВО.

В противном случае, такие публикации могут использовать ВС Украины «для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели», считает Клишас.

Согласно законопроекту, в случае обнаружения информации, опубликованной в нарушение установленных правил, Роскомнадзор должен будет ограничить доступ к ней.

А тех, кто нарушает эти ограничения, будут наказывать административными мерами, однако, за рецидив будет применяться уже уголовное наказание.

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