Данные разработчиков помогут эффективнее бороться с возрастозависимыми заболеваниями.

Разработка станет подспорьем для медиков – результаты исследований помогут внедрить новые методики лечения возрастных болезней.

Проект возглавляет кандидат биологических наук, преподаватель Новосибирского государственного университета Пётр Лактионов. Он проводит исследования совместно с молодыми учеными НГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи изучают роль белков, участвующих в регуляции метаболизма — сиртуинов в процессе старения стволовых клеток человека.

– Были обнаружены экспериментальные предпосылки, позволяющие предполагать, что коррекция тех или иных проявлений старения резидентных клеток может существенно замедлить старение органов и систем. В условиях развития технологий регенеративной медицины особенно актуальными становятся исследования молекулярных механизмов регуляции клеточного старения и разработка подходов, позволяющих воздействовать на его динамику. Одними из ключевых регуляторов метаболических процессов, связанных с клеточным старением, являются белки сиртуины. Примечательно, что изменение их активности наблюдается при старении и клеток человека, и модельных объектов. Это обстоятельство делает белки семейства SIRT многообещающими мишенями для исследований в области терапии возраст-зависимых заболеваний, – говорит Пётр Лактионов.