Рекламодателям

Данные разработчиков помогут эффективнее бороться с возрастозависимыми заболеваниями

  • 17/08/2023, 14:31

Данные разработчиков помогут эффективнее бороться с возрастозависимыми заболеваниями.
В новосибирском Академгородке глубоко изучают механизмы старения человеческих клеток.

Разработка станет подспорьем для медиков – результаты исследований помогут внедрить новые методики лечения возрастных болезней.

Проект возглавляет кандидат биологических наук, преподаватель Новосибирского государственного университета Пётр Лактионов. Он проводит исследования совместно с молодыми учеными НГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи изучают роль белков, участвующих в регуляции метаболизма — сиртуинов в процессе старения стволовых клеток человека.

– Были обнаружены экспериментальные предпосылки, позволяющие предполагать, что коррекция тех или иных проявлений старения резидентных клеток может существенно замедлить старение органов и систем. В условиях развития технологий регенеративной медицины особенно актуальными становятся исследования молекулярных механизмов регуляции клеточного старения и разработка подходов, позволяющих воздействовать на его динамику. Одними из ключевых регуляторов метаболических процессов, связанных с клеточным старением, являются белки сиртуины. Примечательно, что изменение их активности наблюдается при старении и клеток человека, и модельных объектов. Это обстоятельство делает белки семейства SIRT многообещающими мишенями для исследований в области терапии возраст-зависимых заболеваний, – говорит Пётр Лактионов.

Проект учёных из новосибирского Академгородка уже оценили на федеральном уровне. Разработка вошла в число победителей конкурса Президентской программы Российского научного фонда. Исследователи получили грант в размере шести миллионов рублей. Научное сообщество ждёт от сибиряков серьёзных результатов.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

659

Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые стволовые клетки старение НГУ Академгородок


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивые купюры

За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых купюры

Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать статью >>
Подготовка к школе: обратный отсчет

Дешевле на 60 %: рассказываем, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу

Канцелярию и портфели в онлайне можно найти в разы дешевле, чем в офлайн-магазинах. Редакция Infopro54 решила узнать, во сколько в 2023 году обойдется подготовка к школе.
Читать статью >>
В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

В Новосибирске стали чаще покупать квартиры-студии

Средняя цена квадратного метра в студиях региона в июне составляла 144 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

Для решения проблемы с отходами животноводства нужно менять устаревшие нормативы по микроэлементам

В Новосибирской области предложили создать Агроэкотехнопарк ― проект производства удобрений из навоза и протестировать новый механизм повышения плодородия почв.
Читать статью >>
Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

И пересматривают условия кредитования.
Читать статью >>
Новоколледж

У новосибирского «Новоколледжа» новый директор

Им стал Юрий Лобанов.
Читать статью >>
«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

«Мне больно»: появились подробности стрельбы на Ипподромской в Новосибирске

Очевидцы происшествия сами оказывали помощь раненому до приезда медиков.
Читать статью >>
Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

Полторы тысячи участников СВО из Новосибирска получили отсрочку по долгам

При этом более 100 новосибирцам-неплательщикам алиментов, которые участвуют в спецоперации, в отсрочке было отказано.
Читать статью >>
Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Не слипнется: в сентябре подорожают сладости в Новосибирске

Производители не исключают, что это повышение цен будет не последним в 2023 году.
Читать статью >>
Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по расходам в судебных выплатах на ОСАГО.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Штраф вместо урожая: в Новосибирской области установили сроки сбора дикоросов
17/08/23 17:12
Общество
В столице Сибири прошла конференция Женской ассамблеи Новосибирской области
17/08/23 17:06
Бизнес Власть
В Академгородке водитель врезался в столб
17/08/23 16:58
Происшествия
В S7 объяснили, почему в самолете на хватило мест пассажирам из Новосибирска
17/08/23 16:57
Общество
Специалисты предупредили о новой вспышке COVID-19 этой осенью
17/08/23 16:35
Медицина Общество
Под Новосибирском умер 105-летний ветеран ВОВ
17/08/23 16:27
Общество
Хозяйку приюта и 20 собак нашли мертвыми в частном доме под Новосибирском
17/08/23 16:26
Общество
8 шагов к запоминающемуся выступлению
17/08/23 16:10
ПроБизнес
За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых купюры
17/08/23 16:01
Право&Порядок Финансы
Крупную партию масла пытались незаконно вывезти с Алтая жители Монголии
17/08/23 15:59
Общество
Витаминов там нет: у жителей поселка Витаминка из крана потекла желтая жижа
17/08/23 15:50
Общество
Мошенники из Африки обманули новосибирцев на 100 тысяч рублей
17/08/23 15:45
Происшествия
Мосты на трассе Новосибирск–Кочки–Павлодар введут в эксплуатацию осенью
17/08/23 14:55
Власть Общество
Данные разработчиков помогут эффективнее бороться с возрастозависимыми заболеваниями
17/08/23 14:31
Наука
Дешевле на 60 %: рассказываем, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу
17/08/23 14:07
Образование Общество
Прокурор проехал по кольцу ада в Новосибирске
17/08/23 13:47
Общество Транспорт
Ночную подсветку подключили в тестовом режиме у новосибирской телевышки
17/08/23 13:29
Город
Раскрыты тайные места Новосибирской области, где растет много грибов
17/08/23 12:46
Общество
Оборонно-промышленные предприятия набирают сотрудников через мобильный пункт
17/08/23 12:36
Бизнес Власть Промышленность
«Расцветай» в Крыму: известный новосибирский застройщик расширяет географию присутствия
17/08/23 12:28
Недвижимость
Популярное
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Кредитная амнистия для семей с детьми
17/08/23 11:06
МВД хочет получить доступ к электронным устройствам граждан в обход суда
17/08/23 9:33
«Дома порядок, белье постирано, рыба пожарена, а жены нет...»
16/08/23 17:44
Когда закончится бархатный сезон на курортах Кубани
16/08/23 16:14
Продажу алкоголя на летних верандах могут официально разрешить
16/08/23 9:49
Новости компаний
Жители Новосибирской области увеличили спрос на рублевые вклады ВТБ в 1,7 раза
17/08/23 12:43
Банк Уралсиб повысил ставку по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»
17/08/23 10:38
Сбер установил в Сибирских городах скамейки и урны из переработанного пластика
16/08/23 16:23
Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
16/08/23 11:03
Кредит для бизнеса без залога до 10 млн рублей
16/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСО
15/08/23 17:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска