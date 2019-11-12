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«Мотивация команды в координатах X Y Z»

28 ноября состоится очередное заседание Клуба Директоров.
  • 12/11/2019, 16:02
«Мотивация команды в координатах X Y Z»

Сейчас в управлении персоналом модно рассуждать про теорию поколений, придавать ей особое значение, тратить ресурсы на изучение этого вопроса. А стОит ли…? Действительно ли это важно и что именно теория поколений дает руководителю компании?

С другой стороны, когда в управленческой или проектной команде есть сотрудники разных возрастов, например, от 25 до 70 лет, то желание руководителя узнать какую–то универсальную теорию, которая поможет сплотить и мотивировать всю эту группу сотрудников, понятна.

  • Что делать руководителю, когда необходимо мотивировать разновозрастную команду?
  • Есть ли общий мотив у сотрудников поколений X Y Z разных поколений?
  • Что важно учитывать при формировании команды в координатах X Y Z?
  • Что может объединить сотрудников разных поколений в команду?
  • Как долго «команда X Y Z» может быть эффективной?

Эксперты и спикеры:

Базаров Тахир, (Москва) доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, научный руководитель Московской школы практической психологии, (видеоспич).

Теличко Елена, руководитель обособленного подразделения в г. Новосибирск компании Coleman Services: поиск персонала по всему Миру, executive search, headhunting. Опыт в управлении персоналом 9 лет, специализация на сложных сферах HR.

Насонов Владислав, руководитель проекта «Movavi Образование», компания Movavi. Поднял проект в 20 раз и охватил 1700 образовательных организаций по всей России. Автор более 30 публикаций по педагогике, психологии и информатике. Победитель конкурса педагогического мастерства «Признание» в номинации «Педагог и одаренный ребенок».

Крашенинников Григорий, предприниматель, инвестор, совладелец клуба «Танцуки», коворкинга «COWO British», поркетерии «Hit&Meat». Управленческий опыт более 20 лет.

Петухова Нина, руководитель отдела обучения региональной сети 2ГИС, геймдизайнер, игротехник, коуч ICF. Управленческий опыт более 10 лет.

Ераносян Давид, управляющий партнер, Адвокатское бюро «Sollars», преподаватель НГУ, адвокат с 2010 года. Управленческий опыт более 10 лет.

Дата: 28 ноября 2019 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 700 руб.

Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 

Регистрация обязательна здесь: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1112834/

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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