Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение – займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.
Почему бизнес выбирает займы под залог?
Средства предоставляются бизнесу на любые цели – пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.
Цель: пополнение оборотных средств компании
Сумма: 1,5 млн рублей
Решение: заём под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон
Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса
Сумма: 3 млн рублей
Решение: заём под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа
Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон
Сумма: 400 000 рублей
Решение: заём под залог легкового автомобиля собственника компании
Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».
«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог
г. Новосибирск,
ул. Фабричная, 55, оф. 401
ул. Богдана Хмельницкого, 4/1
ул. Вертковская, 22
тел.: 8-800-555-00-31
Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. ИНН 5407487242.
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