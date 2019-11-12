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Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Три этих главных критерия часто играют решающую роль в выборе кредитора. Малый бизнес гибок и мобилен, и поэтому требует к себе особого подхода, в том числе в вопросах получения заемных средств.
  • 12/11/2019, 15:28
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно

Компания «Ваш инвестор» предоставляет предпринимателям удобное решение – займы под залог автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, спецтехника). Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить денежный заем на сумму до 5 млн рублей.

Почему бизнес выбирает займы под залог?

  • быстрое получение денег;
  • максимально упрощенная процедура оформления;
  • лояльный скоринг;
  • возможность досрочного погашения в любой момент;
  • пересчет процентов по дням;
  • возможность продления срока действия займа;
  • возможность получения дополнительной суммы в рамках действующего договора займа.

Средства предоставляются бизнесу на любые цели – пополнение оборотных средств, покрытие кассовых разрывов, покупка дополнительной техники или оборудования, обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по контрактам и другие. Такой вид кредитования, как займы под залог, подходит для любых направлений бизнеса, если в собственности есть автотранспорт.

Строительная компания, владеющая собственным парком спецтехники

Цель: пополнение оборотных средств компании

Сумма: 1,5 млн рублей

Решение: заём под залог спецтехники, которая простаивает в низкий сезон

 

Транспортная компания, в собственности которой грузовой автотранспорт

Цель: приобретение новых единиц транспорта для развития бизнеса

Сумма: 3 млн рублей

Решение: заём под залог грузовых автомобилей с правом пользования в течение срока действия займа

 

Торговая компания (ИП)

Цель: закупка товара для реализации в высокий сезон

Сумма: 400 000 рублей

Решение: заём под залог легкового автомобиля собственника компании

 

Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

 «Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, 55, оф. 401

ул. Богдана Хмельницкого, 4/1

ул. Вертковская, 22

vashinvestor.ru  

тел.: 8-800-555-00-31

 Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. ИНН 5407487242.

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