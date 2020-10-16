«Мотивация сотрудников на «удалёнке»

В связи с пандемией вируса COVID-19 многие компании переводят сотрудников на работу из дома. Для большинства из них удаленная работа – новая и непривычная ситуация, в которой важно сохранить прежнюю эффективность работы компании и её сотрудников.

И здесь как никогда руководителям становятся актуальны инструменты и практические алгоритмы мотивации своих подчиненных, которыми они могут пользоваться каждый день с учетом дистанционного управления.

Руководители за полгода пандемии испробовали различные альтернативные схемы мотивации. Что-то подошло их компании, что-то уже надоело, а некоторые инструменты стимулирования и вовсе невозможны для применения дистанционно.

Стимулирование сотрудников «вслепую», может привести к ситуации «сотрудники навынос». Обсудим это и ответим на актуальные вопросы темы.

Как сохранить работоспособность и продуктивность сотрудников вне офиса?

Как отличить мотивацию от демотивации сотрудника на «удаленке»?

Какие опасения и ожидания есть у сотрудников, когда руководитель их не видит?

Как проводить эффективно совещания и собрания виртуально?

Эксперты и спикеры:

Костенко Павел, генеральный директор «СТС-автомобили», официальный дилер «Мерседес-Бенц» Новосибирск, Кемерово, Томск; официальный дилер JEEP (Джип) в Новосибирске. Управленческий опыт более 10 лет.

Ивченко Яна, руководитель Учебного центра 2ГИС, руководитель «Бизнес-школы 2ГИС», «Лучший тренер-фасилитатор России 2016», коуч. Управленческий опыт 8 лет.

Мильто Антон, директор инжиниринговой компании в области тепловой электроэнергетики «ЭННОВА», к.э.н. Управленческий опыт 14 лет.

Дата: 29 октября 2020 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 900 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено Клубом Директоров