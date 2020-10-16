Область испытает механизм госзаказа для повышения качества оказания соцуслуг

Новосибирская область вошла в список пилотных регионов РФ для апробации механизма государственного и муниципального социального заказа, что позволит региону с 2021 года включить социально-ориентированные коммерческие и некоммерческие организации в систему оказания ряда социальных госуслуг людям с инвалидностью, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что список сформирован Минфином России и отраслевыми министерствами в рамках проводимой работы по реализации пакета законов о соцзаказе. Пакет мер направлен на повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере. Реализация механизма государственного и муниципального социального заказа позволит регионам использовать помимо традиционных государственного и муниципального заданий другие способы организации предоставления социальных услуг – социальные сертификаты и конкурсы. Это позволит активнее вовлекать в процесс оказания соцуслуг некоммерческие организации и повысит качество и доступность таких услуг для населения – граждане самостоятельно смогут выбрать организации, оказывающие те или иные услуги.

Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» вступил в силу c 1 сентября 2020 года. Основные задачи принятого закона – повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

В Новосибирской области в 2021 году стартует пилот по сопровождению инвалидов при организации занятости. Кроме того, на условиях социального госзаказа планируется оказывать госуслугу по содействию в прохождении медико-социальной экспертизы в части помощи в сборе необходимых документов и посещения медицинских специалистов. Воспользоваться данной услугой смогут жители Новосибирской области, впервые оформляющие инвалидность, или те граждане, которые проходят повторное освидетельствование. Реализация пилота также запланирована на 2021 год.

В реестре поставщиков социальных услуг зарегистрировано 145 организаций, в том числе 57 некоммерческих организаций (НКО). Наиболее активно НКО участвуют в предоставлении услуг в сферах образования, культуры и социального обслуживания. В текущем году уже передано НКО 74 млн рублей на оказание услуг в сфере социального обслуживания, труда и занятости.

Отмечается, что в настоящее время министерство труда и социального развития Новосибирской области предоставляет субсидии областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве. В 2020 году такие субсидии уже получили 5 организаций.

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