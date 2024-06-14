Мотоциклист без прав погиб в Новосибирской области

В селе Береговом Новосибирской области 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Мотоциклист двигался по улице Центральной села Берегового в направлении улицы Мира. Около дома № 1 по улице Центральной он не сумел справится с управлением и съехал в кювет.

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила, что у погибшего не было прав на управление этим видом транспорта. Мужчина скончался до приезда медиков.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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