Мотоциклист без прав погиб в Новосибирской области

В селе Береговом Новосибирской области 13 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Мотоциклист двигался по улице Центральной села Берегового в направлении улицы Мира. Около дома № 1 по улице Центральной он не сумел справится с управлением и съехал в кювет.
Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила, что у погибшего не было прав на управление этим видом транспорта. Мужчина скончался до приезда медиков.
На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что электросамокатчик столкнулся с иномаркой на Восходе в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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