Дольщиков ещё 12 долгостроев региона ждут компенсации за непостроенное жильё

Благодаря взаимодействию правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территорий» уже более 2,3 тысяч дольщиков нашего региона получили компенсации за свое непостроенное жилье. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более шести млрд рублей.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, дольщики 27 домов получают компенсации, еще восемь домов достраиваются (из них четыре дома уже введены в эксплуатацию: дом № 6 по ул. Вилюйская, дом № 18 по ул. Калинина в Оби, дом № 12 в Краснообске и дом № 12 в микрорайоне Закаменский).

Кроме того, в регионе продолжается работа по восстановлению прав дольщиков с применением и других механизмов помощи. Речь идет о реализации масштабных инвестпроектов, выдаче адресных субсидий и субсидировании ЖСК на благоустройство прилегающей территории, техприсоединении к коммуникациям и установке лифтов, отметил Дмитрий Богомолов.