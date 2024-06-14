«Мы наблюдаем возведение нового железного занавеса»: экономисты в Новосибирске прокомментировали введение санкций против ММВБ

Ситуацию с санкциями против Московской биржи прокомментировали эксперты НГУЭУ. Доцент кафедры экономической теории вуза Геннадий Ляскин считает, что сейчас мы наблюдаем процесс возведения нового железного занавеса в экономическом и финансовом пространствах. При этом он подчеркивает, что не Россия отгораживается от блока развитых капстран, а западные государства выстраивают и укрепляют границы со своей стороны, разворачивая санкционную политику.

Ничего хорошего от новых санкций эксперт не ожидает.

С другой стороны, никакой катастрофы он также не ожидает. Эксперт напомнил, что эти санкции были ожидаемы и план действий по работе с ними уже был определен.

— Очень, конечно, интересно, как изменится политика Банка России, будет ли курс оставаться в свободно плавающем режиме или будут введены более жесткие рычаги управления, — комментирует экономист.

Ольга Ковтун, заведующая кафедрой экономической теории НГУЭУ полагает, что ограничение торгов долларами и евро ускорит перенаправление торговых потоков с Запада на Восток. Она напомнила, что за последний год доля китайской валюты на торгах Мосбиржи постоянно росла и в мае составила более 50%, а доля доллара и евро постепенно уменьшалась.

Кроме того, эксперт отметила, что в очередной раз придется искать обходные пути и выстраивать маршрутные схемы через другие страны для продажи на экспорт нефти и газа. Тем не менее она уверена, что с новыми вызовами всегда появляются и новые возможности, надо только уметь их разглядеть.

— Наверняка появятся альтернативные торговые возможности, что обсуждалось в рамках ПМЭФ, в рамках некоторых интеграционных объединений, например, БРИКС, — не исключает Ковтун.

Что касается розничных покупателей, то основным неудобством для них будет несколько валютных курсов, которые будут отличаться в разных банках, для различных операций, размеров сделок, и т.п. Вырастет также спрэд между покупкой и продажей.